Поцелуй в шоу "Холостяк" на глазах всех участников: реакция Никиты Добрынина и Даши Квитковой

Главный герой девятого сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин и его невеста Даша Квитковая высказались относительно поцелуев в новом сезоне и назвали своих фавориток. Звездная пара не обошла вниманием скандальный поцелуй Максима Михайлюка и Дарьи на глазах всех участников.

Никита Добрынин и Даша Квитковая после окончания проекта сумели сохранить отношения и готовятся к свадьбе, которая должна состояться уже в мае этого года. Они наблюдают за развитием событий в новом сезоне. В прошлую пятницу они присоединились к обсуждению очередного выпуска в прямом эфире на официальной странице "Холостяка" в инстаграме. Там они поделились мыслями о событиях на проекте.

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В шестом выпуске десятого сезона "Холостяка" состоялся поцелуй Максима и Дарьи. Он стал самым скандальным, ведь его увидели все девушки.

Когда Максим и Дарья поцеловались, мы с Никитой были в шоке. Я думаю, что Макс хороший парень. Возможно, у него сейчас эйфория, вокруг много красивых девушек,

– рассказала Даша Квитковая.

Напомним, в девятом сезоне Даша и Никита были в похожей ситуации, потому что их поцелуй также видели остальные участницы. Однако тогда паре казалось, что они отошли достаточно далеко. И в любом случае видеть такое неприятно другим девушкам.

Но я ни о чем не жалела. И, если бы повторилась такая ситуация снова, я бы сделала все точно так же. Это была моя история и мой поцелуй. В тот момент мне было все равно на других участниц. Жаль было только Никиту, на которого набросились девушки,

– призналась Квитковая.

Она посоветовала участницам проекта концентрироваться на собственной истории с холостяком. И надо понимать, что на романтическом реалити-шоу могут возникать подобные моменты.

Никита пожелал девушкам терпения и мудрости. Мужчина отметил, что смотрит проект меньше, чем Даша, но узнает от нее все детали.

Даша призналась, что у нее нет фавориток, она за любовь.

Могу сказать, что мне нравится Алина. Еще мы с Никитой подумали о моем сходстве с Дарьей: обе гимнастки, у обоих был первый поцелуй на проекте и еще один – при девочках. Главное, чтобы теперь Дарья мудро поступила в этой ситуации,

– рассказала победительница девятого сезона "Холостяка".

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