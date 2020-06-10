Знаменитую киноленту" Унесенные ветром", которая вышла еще в 1939 году, убрали со стриминговой платформы HBO Max. Причиной для такого решения стали расистские кадры в фильме.

"Унесенные ветром" исчезли с HBO Max: причина

По данным The Hollywood Reporter, на решение представителей HBO Max повлияли массовые протесты, которые охватили США. Митинги спровоцировала смерть Джорджа Флойда во время ареста и жестокость полицеского в отношении темнокожего мужчины. Знаменитости, крупные компании и бренды поддержали волну протестов и призвали всех поднимать вопрос расизма.

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Прислушались к призывам и в HBO Max. В фильме "Унесенные ветром" увидели сцены, которые популяризировали рабство и расизм. В частности, речь идет об обращении с темнокожей героиней Мамми, которая была няней Скарлетт О'Хары.

Фильм показывает некоторые этические и расовые стереотипы, которые, увы, были распространенным явлением в американском обществе... Эти расистские кадры тогда и сегодня являются ложными, и мы считаем, что показывать их без всяких объяснений было бы безответственно,

– объяснили представители HBO Max.



Кадр из фильма "Унесенные ветром" / Pinterest

Ленту "Унесенные ветром" временно удалили со стримингового сервиса. По словам представителей компании HBO, фильм впоследствии вернут на платформу. И хоть фрагменты, содержащие сцены расизма, удалять не будут, однако в киноленте дадут объяснение историческим фактам и осудят рабство.

"Фильм вернется с объяснениями его исторического контекста. Он будет представлен таким, как задумали его создатели, потому что удалять фрагменты было бы то же самое, что утверждать, что этих стереотипов никогда не существовало. Если мы хотим создать более справедливое и достойное будущее, мы должны сначала признать и понять нашу историю", – добавили они.

Что известно о фильме " Унесенные ветром"

Кинолента "Унесенные ветром" стала культовой благодаря шедевральным кадрам в стиле старого Голливуда и незаурядному сюжету. Фильм рассказал зрителям о событиях 1861 года, перед Гражданской войной. Главная героиня Скарлетт О'Хара живет с родителями и двумя сестрами в имении с хлопковыми плантациями Тара. Девушка не переживает о войне или чувствах других. Однако всего одно событие способно кардинально изменить ее жизнь.

Ранее ленту "Унесенные ветром" нещадно критиковали за привлечение к съемкам афроамериканцев и своеобразное одобрение рабства. В 1940 году актриса Хэтти Макдэниел, которая сыграла Мамми, стала первой темнокожей лауреаткой премии Оскар. По данным СМИ, из-за расовой дискриминации звезда сидела отдельно от своих коллег, что спровоцировало скандал.



Актриса из "Унесенных ветром" получила Оскар / Фото The Rolling Stone