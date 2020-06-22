Российский актер Михаил Ефремом 8 июня спровоцировал ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. По словам адвоката, он хотел помочь товарищу, попавшему в сложное положение.

Адвокат Эльман Пашаев поделился подробностями ДТП с журналистами издания Sobesednik. Он рассказал, что в тот трагический вечер Ефремову позвонил друг, который сейчас находится в Украине, и попросил о помощи.

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В тот роковой день в жизни Михаила Ефремова был праздник, поэтому артист выпил. Его товарищ оказался в сложной ситуации и Ефермов сел за руль и хотел ему помочь. Пашаев отметил, что друг Михаила известный в Украине человек, однако его имя не назвал.

"На самом деле, ему в тот вечер звонил друг, который сейчас находится в Украине. Он сообщил Ефремову, что его мать и жена попали в больницу и находятся в тяжелом состоянии. Поскольку границы с Украиной закрыты, товарищ попросил Михаила помочь, чем он сможет. В тот день как раз был православный праздник. Михаил выпил, но сел за руль только для того, чтобы выручить друга. Уверяю вас, это очень добросовестный человек, он не будет выкручиваться, что-то придумывать, чтобы избежать наказания", – сказал адвокат.

Что известно о ДТП с Ефремовым?

Михаил Ефремов совершил смертельное ДТП вечером 8 июня. Трагедия случилась в центре Москвы, в районе Смоленской площади. Актер в состоянии алгокольного опьянения на большой скорости выехал на встречную полосу Садового кольца и столкнулся с автомобилями. Водитель фургона, который также попал в ДТП, Сергей Захаров получил тяжелые травмы и умер в больнице утром 9 июня.

Полиция задержала Ефремова на месте ДТП и сейчас он находится под домашним арестом, который продлится два месяца. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.