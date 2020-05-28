Почему проходили обыски в Центре Довженко: объяснение прокуратуры
28 мая в Центре Довженко состоялись обыски и изъятие документов. Предшествовало этому заявление о банкротстве художественного центра. Однако в столичной прокуратуре объяснили, что обыски устроили из-за вероятного финансового нарушения.
Обыски в Центре Довженко: объяснение прокуратуры
Пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец пояснила Укринформу, что обыски, которые прошли в Центре Довженко, были запланированы до объявления о банкротстве. Еще 21 мая правоохранители получили разрешение на изъятие документов, которые свидетельствовали бы о возможных злоупотреблениях должностными обязанностями Минкульта, Центра Довженко или Регионального отделения ФГИ. По данным следствия, из-за неправильной сдачи в аренду помещений государство недосчиталось 6 миллионов гривен.
Смотрите фото: В Центре Довженко устроили обыск
Сейчас открыто уголовное производство и ведется следствие. В прокуратуре убеждают, что обыски были вынужденным действием. В Центр Довженко направляли официальные обращение для получения информации, а также вызовы на допрос. Однако все документы представители творческого центра игнорировали.
Что известно о скандале вокруг Центра Довженко
- Утром 28 мая на странице Национального центра Александра Довженко разместили заявление о банкротстве. Директор Игорь Козленко сообщил, что от начала 2020 года Министерство финансов прекратило государственное финансирование заведения. 70% доходов Центра составляли эти выплаты, а еще 30% бюджета формировались благодаря сдаче помещений в аренду.
- Среди причин банкротства Игорь Козленко назвал саботаж руководством Госкино своих обязанностей. Однако эти слова уже опровергла Марина Кудерчук, которая заявила, что вопрос о финансировании рассматривают министерства.
- В то же время в Министерстве финансов уверяют, что специалисты уже работают над урегулированием ситуации. По их данным, вскоре финансирование Центра Довженко возобновится.
- На фоне скандальных новостей о банкротстве в Центре Довженко прошли обыски. Игорь Козленко отметил, что они не связаны с его заявлением о неплатежеспособности и добавил, что СБУ и Нацполиция изымают документы.