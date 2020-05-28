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Почему проходили обыски в Центре Довженко: объяснение прокуратуры

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Причина обысков в Центре Довженко
Причина обысков в Центре Довженко / Пресс-служба

28 мая в Центре Довженко состоялись обыски и изъятие документов. Предшествовало этому заявление о банкротстве художественного центра. Однако в столичной прокуратуре объяснили, что обыски устроили из-за вероятного финансового нарушения.

Обыски в Центре Довженко: объяснение прокуратуры

Пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец пояснила Укринформу, что обыски, которые прошли в Центре Довженко, были запланированы до объявления о банкротстве. Еще 21 мая правоохранители получили разрешение на изъятие документов, которые свидетельствовали бы о возможных злоупотреблениях должностными обязанностями Минкульта, Центра Довженко или Регионального отделения ФГИ. По данным следствия, из-за неправильной сдачи в аренду помещений государство недосчиталось 6 миллионов гривен.

Смотрите фото: В Центре Довженко устроили обыск

Сейчас открыто уголовное производство и ведется следствие. В прокуратуре убеждают, что обыски были вынужденным действием. В Центр Довженко направляли официальные обращение для получения информации, а также вызовы на допрос. Однако все документы представители творческого центра игнорировали.

Что известно о скандале вокруг Центра Довженко

  • Утром 28 мая на странице Национального центра Александра Довженко разместили заявление о банкротстве. Директор Игорь Козленко сообщил, что от начала 2020 года Министерство финансов прекратило государственное финансирование заведения. 70% доходов Центра составляли эти выплаты, а еще 30% бюджета формировались благодаря сдаче помещений в аренду.
  • Среди причин банкротства Игорь Козленко назвал саботаж руководством Госкино своих обязанностей. Однако эти слова уже опровергла Марина Кудерчук, которая заявила, что вопрос о финансировании рассматривают министерства.
  • В то же время в Министерстве финансов уверяют, что специалисты уже работают над урегулированием ситуации. По их данным, вскоре финансирование Центра Довженко возобновится.
  • На фоне скандальных новостей о банкротстве в Центре Довженко прошли обыски. Игорь Козленко отметил, что они не связаны с его заявлением о неплатежеспособности и добавил, что СБУ и Нацполиция изымают документы.
Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины Скандал Новости LifeStyle Кино LifeStyle
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