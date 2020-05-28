Почему проходили обыски в Центре Довженко: объяснение прокуратуры

28 мая в Центре Довженко состоялись обыски и изъятие документов. Предшествовало этому заявление о банкротстве художественного центра. Однако в столичной прокуратуре объяснили, что обыски устроили из-за вероятного финансового нарушения.

Обыски в Центре Довженко: объяснение прокуратуры

Пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец пояснила Укринформу, что обыски, которые прошли в Центре Довженко, были запланированы до объявления о банкротстве. Еще 21 мая правоохранители получили разрешение на изъятие документов, которые свидетельствовали бы о возможных злоупотреблениях должностными обязанностями Минкульта, Центра Довженко или Регионального отделения ФГИ. По данным следствия, из-за неправильной сдачи в аренду помещений государство недосчиталось 6 миллионов гривен.

Смотрите фото: В Центре Довженко устроили обыск

Сейчас открыто уголовное производство и ведется следствие. В прокуратуре убеждают, что обыски были вынужденным действием. В Центр Довженко направляли официальные обращение для получения информации, а также вызовы на допрос. Однако все документы представители творческого центра игнорировали.

Что известно о скандале вокруг Центра Довженко