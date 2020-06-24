Российскую актрису Екатерину Варнаву убрали из списка тех лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Такое решение возмутило общество. В Службе безопасности Украины объяснили, что приняли такое решение, придерживаясь соответствующих правил.

В ведомстве ответили журналистам "Радио Свобода", что имеют право убрать человека из этого списка, если он за период запрета не совершал действий, которые могли бы угрожать нацбезопасности.

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"Если за период действия запрета данных о совершении лицом действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не получено, принимается решение об отмене запрета въезда в Украину этому лицу", – ответили в СБУ.

Справка. В "черном списке" Минкульта те артисты, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующие данные вносят после обращений СНБО, СБУ или Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Также они уточнили, что специально обращались в Минкульт, чтобы получить обновленную информацию о том, совершала ли Варнава недопустимые действия. Уже 17 июня в Министерстве культуры и информационной политики сообщили, что российская актриса теперь "не угрожает национальной безопасности Украины". Также уточнили, что такое решение приняли по представлению Службы безопасности Украины.

Теперь Екатерина Варнава, согласно закону, может приезжать на территорию Украины. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что он возмущен этим решением.

Скандал вокруг Екатерины Варнавы в Украине: коротко