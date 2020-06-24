Почему российскую актрису Варнаву убрали из списка лиц, угрожающих нацбезопасности: ответ СБУ
Российскую актрису Екатерину Варнаву убрали из списка тех лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Такое решение возмутило общество. В Службе безопасности Украины объяснили, что приняли такое решение, придерживаясь соответствующих правил.
В ведомстве ответили журналистам "Радио Свобода", что имеют право убрать человека из этого списка, если он за период запрета не совершал действий, которые могли бы угрожать нацбезопасности.
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"Если за период действия запрета данных о совершении лицом действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не получено, принимается решение об отмене запрета въезда в Украину этому лицу", – ответили в СБУ.
Также они уточнили, что специально обращались в Минкульт, чтобы получить обновленную информацию о том, совершала ли Варнава недопустимые действия. Уже 17 июня в Министерстве культуры и информационной политики сообщили, что российская актриса теперь "не угрожает национальной безопасности Украины". Также уточнили, что такое решение приняли по представлению Службы безопасности Украины.
Теперь Екатерина Варнава, согласно закону, может приезжать на территорию Украины. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что он возмущен этим решением.
Скандал вокруг Екатерины Варнавы в Украине: коротко
- Российская актриса Екатерина Варнава хорошо известна в украинском шоу-бизнесе. Артистку внесли в "черный список" Минкульта из-за гастролей в Крыму. Она выступала с Comedy Woman в 2016 году. Тогда полуостров уже был незаконно аннексированным.
- В Украине уверены, что тогда своим приездом актриса фактически поддержала агрессивную политику Кремля. Именно поэтому приняли решение, что Варнава – потенциально опасное лицо для нацбезопасности Украины.
- В конце февраля 2020 года представители "Нового канала" подали документы в суд. Они обжаловали решение СБУ и Минкульта. Требовали исключить из "черного списка" Екатерину Варнаву и признать свои действия противоправными.