Почему Dan Balan согласился быть звездным судьей "Голоса страны 9": откровенное признание певца

Перед стартом развлекательного шоу "Голос страны 9" молдавский поп-певец Dan Balan удивил неожиданным признанием. Артист откровенно рассказал, почему согласился занять судейское кресло в популярном проекте.

20 января в Украине запланирована премьера первого выпуска шоу "Голос страны 9". Кастинги в проект уже записаны, поэтому зрители с нетерпением ожидают новостей, кто пройдет в прямые эфиры. Не менее восторженно премьеру ждет Dan Balan, который впервые занял судейское кресло вокального шоу.

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Как артист рассказал в комментарии 1+1, принять предложение для него было довольно легко. По словам Dan Balan, он любит челенджи, поэтому авантюрные идеи совсем не отпугивают его. В то же время артист никогда не был наставником, что тоже является прекрасным опытом.

Да, для меня это первый опыт тренерства. Согласился на такое предложение, меня захватывают различные челенджи. Я принял этот вызов и, если у меня получится что-то ценное дать своей команде, то я буду счастлив. Для меня это действительно что-то неизвестное. Хочу раскрыть себя в качестве тренера, наставника,

– рассказал Dan Balan.

Молдавский певец признался, что во время так называемых "слепых" прослушиваний его кресло часто поворачивалось. Поэтому команда Dan Balan быстро наполнится талантливыми вокалистами. Наибольшее внимание певец обращал на тембр и чистоту исполнения песни, поскольку убежден: правильно подавать песню он сумеет научить всех подопечных.

"Для меня самым важным критерием является технический вопрос, чтобы голос участника как инструмент уже был настроен. У нас нет времени работать над настройкой голоса. Поэтому я поворачивался, когда слышал, что инструмент уже на 70% готов. Чтобы мы работали только над творчеством, энергетикой и подачей", – добавил Dan Balan.

К слову, звездными коллегами артиста в шоу "Голос страны 9" будут Тина Кароль, Потап и Монатик. Уже в 21 час 20 января зрители смогут увидеть первый выпуск популярного проекта и узнать первые имена вокалистов, которые пройдут в следующий этап шоу.