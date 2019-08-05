Почему дракон Дейнерис сжег Железный трон: сценаристы открыли загадку

Финал фэнтезийного сериала "Игра престолов" завершился еще в мае 2019 года, но фанаты до сих пор размышляют над ключевыми моментами сериала, на которые создатели саги "проливают свет" только сейчас. Внимание, в тексте есть спойлеры!

В 6 серии 8 сезона сериала "Игра престолов" Джон Сноу встречается с Дейнерис Таргариен после того, как один из ее драконов сжег целую столицу - Королевскую Гавань. После разговора о безумии "Денни", ее любимый Джон Сноу неожиданно убивает новую королеву. Нож в сердце вызывает внезапную смерть Дейнерис. Дракон по имени Дрогон от ярости начинает жечь все огнем, включая Железный трон.

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Дрогон сжигает Железный трон в 6 серии 8 сезона "Игры престолов"

Фанаты сериала долго не могли понять, почему дракон решил уничтожить именно трон , а не Джона Сноу. После громких теорий сценаристы через три месяца после завершения киносаги рассказали детали эпизода. По замыслу создателей, сожжение трона в припадке ярости произошло случайно.

Дрогон хочет сжечь весь мир, но не убьет Джона. Он извергает огонь на заднюю стену, подрывая остатки огромных красных каменных блоков. Мы смотрим через плечо Джона, когда огонь движется к трону − не цели гнева Дрогона, а просто предмету, который внезапно оказался в огне,

− говорится в сценарии финала сериала.

Что такое "Игра престолов"?

Это фэнтезийный сериал, снятый телеканалом HBO, в основу которого положена серия книг "Песнь льда и пламени". Несмотря на то, что автор цикла, Джордж Мартин, написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны лишь через 15 лет – в 2011 году. Однако это не помешало несколькосезонной саге обогнать сюжетные линии, которые описаны в книгах. Том шестой, седьмой и восьмой (финальный) сезоны сериала базировались на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.



Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоялась на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Он вместил в себя всего 6 серий продолжительностью около 7 часов. Несмотря на немалую популярность саги после финальных эпизодов, сторонники обратились с требованием переснять концовку, на что создатели сериала дали отказ.