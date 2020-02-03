Почему европейцы воспринимают украинскую комедию подобно индийскому хоррору: мнение режиссера

Режиссер хитовой украинской комедии "Мои мысли тихие" Антонио Лукич рассказал, почему для европейцев идея об украинской комедии звучит как абсурд – примерно как для украинцев – "индийский хоррор".

Об этом говорится в эксклюзивном интервью LifeStyle 24:

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Экспортное украинское кино ориентировано на международные площадки. Для европейцев идея об украинской комедии звучит как абсурд, подобно тому, как для нас – индийский хоррор. Ты представляешь этих жизнерадостных индусов, которые только что пели-танцевали, а дальше должно быть страшно... Так и с Украиной,

– высказался Лукич.

По словам режиссера, кинодеятели пытались легко и весело рассказать историю о достаточно драматичной жизни героев. А это могло бы стать камнем преткновения для попадания на международные фестивали.

"Но это людей и удивляло. Они были неожиданно удивлены, что какой-то фильм из Украины может быть веселым и абсурдистским. Хотя наша жизнь нам показывает, что мы живем в эпоху глобального абсурда и эклектики. Мы знаем, что каждая культурная эпоха заканчивается войной. Например, романтизм закончился наполеоновскими войнами и так далее. Мы живем в эпоху эклектики, постмодернизма, когда не сочетается все со всем. И наш фильм – классический представитель этого постмодернизма. Это могло их удивить", – сказал режиссер.



Режиссер фильма "Мои мысли тихие" Антонио Лукич / Фото: Сергей Терещенко

Кроме того, Антонио Лукич рассказал, почему симпатии зрителей к главным героям ленты за рубежом и в Украине разительно разделились.

"Отношения мамы и сына – это универсальная тема, и она обычно воспринимается всеми хорошо и понятно. Однако разница есть не только в векторе ожиданий, но и в симпатиях зрителей. Если брать во внимание конфликт поколений, на Западе люди почему-то особенно сильно симпатизируют главному герою. В диалогах между мамой и сыном все симпатии забирал Андрей Лидаговский, который сыграл сына. А для нашей аудитории – мама. Это подтверждается и отечественными призами, которые получили актеры, сыгравшие родителей: к примеру, Ахтем Сеитаблаев за роль отца в фильме "Домой" и Ирма Витовская за образ матери в фильме "Мои мысли тихие". Эта мысль подтверждается и реакцией зала: Ирма на Западе – это какой-то шум и отягчающие обстоятельства на пути главного героя к раховской крякве и, как следствие, эмиграции в Канаду", – прокомментировал режиссер.

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Кроме того, продюсер ленты Дмитрий Суханов объяснил, почему ожидания от фильма у европейцев и украинцев разные.

На Западе отношения между родителями и детьми и воспитание детей – более эгоцентричные. А мы живем на стыке поколений, когда молодое поколение воспитывается в европейской парадигме, а поколение наших мам и родителей – еще в постсоветской, где более общинный и семейный уклад отношений. Соответственно ожидания у них друг от друга – разные. Здесь эта история читается как отношения матери и ребенка, даже больше с точки зрения мамы, а там – как взросление молодого человека, где мама неоправданно истерит и много на себя берет,

– сказал продюсер.



Режиссер Антонио Лукич и продюсер Дмитрий Суханов / Фото: Сергей Терещенко

О чем драматическая комедия "Мои мысли тихие"?

Потерпев множество неудач в работе и личной жизни, молодой звукорежиссер фрилансер Вадим получает шанс начать все сначала. Простая задача – записать голоса закарпатских животных – может стать его шансом навсегда покинуть "неудобную Украину" и отправиться в "привлекательную Канаду". Подальше от проблем. Однако все оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе оказывается наименее подходящий для этого человек – мама Вадима.

Лента молодого режиссера Антонио Лукича получила 5 отличий на ОМКФ, 2 награды нацпремии кинокритиков "Киноколо", специальную награду на Международном кинофестивале в Карловых Варах и уже была показана в 11 странах. Кино "Мои мысли тихие" в широком прокате с 16 января.