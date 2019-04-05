Почему группа Lama никогда не поедет на Евровидение: неожиданное заявление солистки

Неизменная вокалистка группы Lama Наталья Дзенькив прокомментировала популярное вокальное шоу Евровидение. Звезда заявила, что никогда бы не хотела выступать на такой сцене.

Популярное вокальное шоу Евровидение-2019 привлекает немалое внимание мира, ведь именно там малоизвестные артисты могут получить славу. Однако не все певцы мечтают об этом конкурсе.

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К такой категории звезд относится и солистка группы Lama Наталья Дзенькив, которая откровенно в интервью журналистам LifeStyle 24 призналась, что никогда бы не согласилась участвовать в этом проекте. Все потому, что артистка не стремится тратить свои силы на соревнования, а посвящает больше времени своему творчеству.

Это лишние нервы и ты тратишь свой ресурс не туда, куда надо. Поэтому я лучше свои силы буду тратить на студии, на записи новых песен,

– призналась Наталья Дзенькив.

По словам вокалистки группы Lama, коллектив уже приглашали представлять Украину на Евровидении. Произошло это в 2016 году. Однако такое предложение Наталья Дзенькив отклонила, ведь не знает, чего ожидать от этого проекта.

"Я изначально понимала, что такие конкурсы не являются площадкой для моего творчества. Не понимаю это шоу и чего от него ожидать. Это мне было не по душе. Меня приглашали в 2016 году (принять участие в Евровидении, – LifeStyle 24), я от этого отказалась", – вспоминала Наталья Дзенькив.

В 2016 году покорять сцену Евровидения отправилась певица Джамала. Артистка выступила с проникновенной песней "1944" и завоевала победу для Украины. Однако, по словам Натальи Дзенькив, героями с конкурса возвращаются не все. К примеру, группа Гринджолы, которая вышла на шоу с песней "Разом нас багато", фактически прекратила свое существование.

Хорошо, когда ты туда идешь, все оплачивается достойно. А так: за что туда ехать? И когда ты выиграешь там, если звезды так сложатся, то возвращаешься как герой Украины, а получишь какое-то 20-е место – сотрут в пепел. Как было с "Гринджолами", группы фактически нет после того Евровидения,

– отметила Наталья Дзенькив.

В 2019 году Украина отказалась от участия в Евровидении-2019. Все потому, что представители НСТУ и певица MARUV, которая победила в Нацотборе, не согласовали все вопроси и не подписали соответствующий контракт.