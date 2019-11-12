Почему Надя Дорофеева и Позитив не смогли стать парой: откровенное признание певицы

Плотный гастрольный график и много часов, проведенных вместе – казалось бы, что участники дуэта имеют много шансов, чтобы закрутить роман. Однако солисты "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) опровергли это мнение. В откровенном интервью артистка объяснила, почему у нее не сложились отношения с коллегой.

Все реже Надя Дорофеева соглашается на большие интервью с журналистами. Однако для программы "Слава+», которая выходит на ютуб-канале Люкс ФМ, она сделала исключение.

Читайте также: Надя Дорофеева пожаловалась на третью кражу багажа в аэропорту

Звезда не обошла вопрос об отношениях с позитивом. Во время общения со Славой Деминым Надя Дорофеева откровенно призналась, что имела взаимную симпатию к коллеге. Однако в романтические отношения это не переросло. Было несколько причин, которые откровенно назвала Надя Дорофеева.

"Во-первых, когда мы начинали проект, думали только о карьере. Во-вторых, у каждого из нас были отношения, а в-третьих, мы совершенно разные с Позитивом. Сейчас, конечно, мы уже научились мириться со всеми штуками друг друга, но тогда... Нам понадобилось года 4, чтобы смириться с нашими особенностями, полюбить друг друга, как партнеров", – поделилась Надя Дорофеева.

Что известно о личной жизни солистов "Время и Стекло"?Группа "Время и Стекло", продюсером которой является Потап, получил бешеную популярность с первых же лет существования. Поэтому с 2010 года о Наде Дорофеевой и Позитиве узнала вся Украина, а поклонники сразу же взялись предполагать, что между солистами коллектива завязался роман. Однако Надя Дорофеева построила отношения с артистом и ведущим Владимиром Дантесом, за которого вышла замуж в 2015-м. За 2 года до этого Позитив устроил роскошную свадьбу с Анной Андрейчук, с которой он встречался еще в школе.

По словам артистки, распрей между ней и солистом группы "Время и Стекло" было очень много. Надя Дорофеева вспомнила, что это касалось не только работы, но и совместного досуга во время турне.

"Из-за автобусов, из-за сна, который был нарушен регулярно, потому что Алексей любил до утра проводить время в автобусе, а я хотела спать... Я очень сильно обижалась на него из-за этого", – добавила Надя Дорофеева.

Больше о звездной жизни Нади Дорофеевой, комплексах певицы, отношениях с Дантесом и сольной карьере – смотрите в новом выпуске "Слава+»: