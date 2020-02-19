Почему нельзя дарить часы: народные приметы и суеверия

Каждый из нас неоднократно слышал о том, что дарить часы – плохая примета, однако большинство не знают, почему нельзя делать такие подарки. Мы разобрались в том, какие приметы связаны с дарением часов и в каких случаях не стоит расстраиваться.

Почему не рекомендуется дарить часы?

Перед тем, как сделать подарок – человек держит у себя его и полностью окружает своей аурой. Часы впитывают в себя все худшее, а потом отдают эту энергетику в дом человека, которому этот подарок предназначен. Если человек находится в плохом настроении, у него проблемы дома и на работе – часы вашему дому могут принести неприятности.

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Также бытует другое мнение, почему нельзя дарить часы. Стрелки часов имеют острые концы, и, соответственно, входят в категорию таких нежелательных подарков как ножи, вилки или ножницы.

Часто говорят, что если влюбленный человек подарит своей половинке часы, то во время, когда они впервые остановятся – пара начнет распадаться.

Если вам подарили наручные часы, то специалисты советуют не сразу их одевать – пусть они несколько дней постоят в вашем доме и привыкнут к окружающим. После этого можете смело их надевать.

Если вы верите в эти приметы, то во время того, как вам будут дарить часы – попросите гостя принять от вас несколько гривен. Таким образом вы выкупите часы и они не принесут никакого вреда.



Народные приметы и запреты о дарении часов

В каких случаях можно дарить часы?

Если же ваша аура в порядке, у вас хорошая энергетика и отличное настроение – такой подарок не принесет неудач. Поэтому прежде всего обращайте внимание на энергетику и настроение дарителя.

Если вы очень хотите приобрести часы в подарок – купите сертификат в магазине, или же просто подарите деньги. Уже самостоятельно человек выберет среди многих других именно те часы, которые ему больше всего понравятся.

Почему надо осторожно относиться к часам во время переездов?

Часы несут в себе сильную энергетику, которая влияет на атмосферу в доме. Колебания положительных и отрицательных процессов происходят только тогда, когда они исправны.

Известно, что часы впитывают в себя весь негатив, который будет происходить вне дома. Поэтому при переездах рекомендуется часы заносить в новый дом в первую очередь, если же переезд будет длительным – лучше купить новые часы.