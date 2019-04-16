Почему нет нового сезона "Игры престолов" на украинском: мнение специалиста

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Почему 8 сезон "Игры престолов" на украинский не дублируется
Почему 8 сезон "Игры престолов" на украинский не дублируется / YouTube

Чтобы украинцы могли смотреть рейтинговые иностранные сериалы официально – в этом должны быть заинтересованы рейтинговые телеканалы, которые подбирают себе контент в праймтайм. Но многое зависит от денег.

Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал режиссер, директор Международного кинофестиваля "БРУКІВКА" Андрей Заец, комментируя вопрос, почему сейчас нет официального украинского дубляжа нового сезона популярного сериала "Игра престолов".

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Важным фактором является стоимость трансляции. Ведь через месяц после премьеры цена на права будет ниже, и наши телеканалы смогут ретранслировать иностранные хиты в себя,
– уточнил режиссер.

Что такое "Игра престолов"?Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны лишь через 15 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Том шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.
Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоялась на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Согласно анонсу, сериал будет содержать всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.

Андрей Заяц также пояснил, что у нас нет официального партнера HBO, как у наших северных соседей – в России. Поэтому они имеют возможность сразу же в день премьеры выкладывать на стриминговой платформе новый контент с лицензионным дубляжом и имеют соглашения с телеканалами-партнерами.

Спрос порождает предложение, поэтому вопрос украинской озвучки – вопрос времени, убежден Заяц. Он также напомнил, что в свое время сериал "Шерлок" (2008-2017) показывался в Украине с украинским дубляжом вместе с премьерой во всем мире.

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Автор: Янина Ткачук
Теги: Новости Украины LifeStyle Кино Игра престолов
Источник: 24 канал
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