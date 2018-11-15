Почему Николь Кидман разрыдалась на людях из-за своего мужа: интригующие детали

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Николь Кидман и Кит Урбан
Николь Кидман и Кит Урбан / Instagram/ @gettyentertainment

В среду, 14 ноября, в городе Нэшвилл штата Теннесси состоялась 52-я церемония награждения CMA Awards 2018. На светском мероприятии присутствовали Кит Урбан и Николь Кидман.

Самая главная ночь кантри-музыки состоялась в среду, 14 ноября, в городе Нашвилл. На торжественный вечер награждения пришло много знаменитостей, в том числе американская актриса Николь Кидман вместе со своим супругом, певцом Китом Урбаном.

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Звездные супруги появились на премии в хорошем настроении и прекрасном виде. 51-летняя актриса для выхода на красную дорожку выбрала черное платье с пышными рукавами и массивные украшения: серьги, кольца и браслеты. Ее муж Кит Урбан был одет в темную рубашку, брюки и пиджак в клеточку.

Ніколь Кідман і Кіт Урбан
Николь Кидман и Кит Урбан / Instagram @justjared

Торжественный вечер знаменитые супруги провели в компании певцов Келси Баллерини и Моргана Эванса.

Ніколь Кідман, Кіт Урбан, Келсі Баллеріні та Морган Еванс
Николь Кидман, Кит Урбан, Келси Баллерини и Морган Эванс / Instagram @justjared

На премии CMA Awards 2018 было много победителей в разных номинациях. Следовательно, награда "Эстрадный артист года 2018" досталась Киту Урбану. Супруга певца была приятно удивлена и перед тем, как он выходил на сцену принять награду, нежно провела рукой по его спине и еще раз напомнила, что сильно его любит. Кит, в свою очередь, решил ответить жене публично.

Девочка моя, я так тебя люблю! Спасибо тебе за все, что ты для меня делаешь. Я просто в шоке,
- с радостью сказал он со сцены.

Эти слова сильно тронули Николь Кидман, она не удержала эмоций и заплакала. Видео с вечера актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nicole Kidman (@nicolekidman)

 

К слову, голливудская актриса Николь Кидман и Кит Урбан поженились в 2006 году. В совместном браке у них родилось 2 дочери – Фэйт Маргарет (7 лет) и Сандей Роуз (9 лет), которую родила суррогатная мать, но является биологическим ребенком супругов. В апреле этого года даже появлялись слухи об угрозе развода Николь и Кита, но пара обратилась за помощью к семейному психологу и у них потом все наладилось.

Теги: LifeStyle Мода Награды Николь Кидман
Источник: 24 канал
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