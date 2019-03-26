Почему переводят часы на летнее и зимнее время в Украине

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Почему переводят часы в Украине на летнее и зимнее время - детали
Почему люди переводят часы на летнее и зимнее время / unsplash.com/photos

Переход часов на летнее время ежегодно проходит в последнее воскресенье марта в 3 часа. Стрелка часов переводятся на час вперед, поэтому спать мы будем на один час меньше. Переход часов на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября в 4 часа. Стрелку часов переводят на час назад, соответственно, сон длится на час дольше.

Почему переводят часы на летнее и зимнее время?

Впервые переводить часы предложили в 1784 году. Такое решение принял посол США во Франции Бенджамин Франклин с целью экономии свечей. Однако изобретение перехода именно на летнее время приписывают англичанину Уильяму Виллетту.

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В Украине начали переводить часы с 1981 года. Перевод часов на летнее время начали осуществлять согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509. "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Перевод часов на летнее время осуществляется для того, чтобы люди имели возможность быстрее начинать день и дольше работать. Перевод часов на зимнее время происходит из-за короткого светового дня. Переход на летнее время дает возможность сэкономить энергию. Уменьшение времени летом и увеличение зимой нужно для того, чтобы люди имели возможность дольше работать и меньше использовать искусственное освещение.

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Почему переводят часы в Украине

Ученые заявляют, что человеческий организм переход на зимнее время переносит гораздо легче, чем на летнее. Поэтому каждому человеку надо подготовиться заранее к смещению времени на час вперед, чтобы избежать дополнительного стресса. Известно, что перевод часов сопровождается изменением ритма жизни.

По советам экспертов, к переводу часов на летнее время следует начинать адаптацию за неделю, поскольку изменение режима плохо влияет на человеческий организм. После перевода стрелок часов вы можете чувствовать усталость, головную боль, истощение и даже раздражение.

Чтобы избежать дискомфорта от перехода на летнее время за неделю до перевода стрелок, ложитесь спать на 15 минут быстрее, принимайте контрастный душ, проветривайте комнату, исключите из рациона жирную пищу и алкоголь и чаще гуляйте на свежем воздухе. Теплая ванна, массаж или медитация помогут снять напряжение, усталость и гарантированно обеспечат зарядом бодрости.

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Теги: LifeStyle Новости культуры Советы
Источник: LifeStyle 24
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