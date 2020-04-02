Почему принц Гарри и Меган Маркл именно в апреле сложили королевские обязанности: предположения

Уже с 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл больше не представляют британскую монархию. Супруги переехали в США и не участвуют в семейных совещаниях. Однако почему именно конец марта был важным для "мегзита" – своими предположениями поделились журналисты западных СМИ.

По данным репортера из Hello Magazine, у королевской семьи есть свои традиции по распределению средств и составлению бюджета. Именно в последний день марта завершается финансовый год для Букингемского дворца. Поэтому принц Гарри и Меган Маркл хотели сложить королевские обязанности именно в это время, чтобы отчитаться за проделанную работу и потраченные средства на благотворительные проекты.

Смотрите также: Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали прощальное сообщение в сети

"Каждый год, примерно в июне, королевская семья публикует свой годовой финансовый отчет – отчет о суверенных грантах за предыдущий год. Подробная информация в ежегодных отчетах включает в себя расходы на проезд, персонал и содержание имущества. Гарри и Меган хотели работать, чтобы стать финансово независимыми, и, поскольку они больше не будут получать финансирование от суверенного гранта, для них имело смысл "уйти в отставку" именно в этот день", – рассказал журналист Дэниэл Стейси.

Сейчас принц Гарри и Меган Маркл поселились в одном из особняков Лос-Анджелеса. Пара наняла на работу охранников, которые некогда заботились о безопасности Анджелины Джоли и Брэда Питта. По данным журналистов, принц Чарльз отдал супругам 2,5 миллиона долларов, чтобы они оплатили работу наемников. Однако в дальнейшем финансировать жизнь сына он не будет.

Доход Гарри и Меган будет формироваться из коммерческих проектов и работы Меган на компанию Disney. Супруги уже обратилось к пиар-агентству Sunshine Sachs, с которым заключили договор о сотрудничестве. В то же время инсайдеры заявляют, что принца Гарри сложно назвать сейчас счастливым. Из-за пандемии коронавируса его беспокоит, что он не со своим народом в это время.