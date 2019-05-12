Почему принц Гарри и Меган Маркл назвали сына Арчи: существует три версии

Герцоги Сассекские стали родителями несколько дней назад, однако рождение королевского ребенка до сих пор обсуждает весь мир. Поклонников монаршей семьи удивило имя, которое Меган Маркл и принц Гарри выбрали для мальчик. Однако их выбор привязывают к нескольким версиям, которые, по мнению фанатов, вполне вероятны.

Меган Маркл родила мальчика рано утром 6 мая, а уже 8 мая показала его перед журналистами в холле Виндзорского замка. В тот же день вечером стало известно, что одна из самых популярных супружеских пар мира назвала своего сына Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. Такое имя очень удивило поклонников, так как оно не совсем королевское. Как отмечается в иностранном издании "Hello!", у герцогов могло быть несколько причин.

Читайте также: Меган Маркл родила: стало известно имя мальчика

Первая из которых – домашний любимец Меган Маркл.

Как известно, герцогиня Сассекская выступает против убивания животных и занимается несколькими приютами. Вероятно, эту любовь ей привила ее мама Дориа Редлан, которая взяла уличного котенка домой и оставила его для них с Меган. Подопечный умер, когда будущая знаменитость училась в колледже в штате Иллинойс.

Вторая вероятная причина – новозеландский мальчик.

Во время тура герцогов Сассекских они посетили город Окленд, в Новой Зеландии. Там им удалось пообщаться с мальчиком, который им двоим очень понравился. И когда принц Гарри спросил, как его зовут, он назвал себя Арчи. Вероятно, именно тот новозеландский мальчик вдохновил их назвать так своего сына.

Третья версия – дань двоим родителям.

Еще одна, самая правдивая версия, свидетельствует о том, что в имени сына герцогов Сассекских спрятана дань матери и отцу. Арчи – это сокращенная версия от второго имени Меган Маркл – Рейчел, а Харрисон – свидетельствует о принадлежности и дани отцу Гарри, то есть "сын Гарри".