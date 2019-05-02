Почему родители легендарной актрисы Заньковецкой отреклись от дочери

Мария Заньковецкая стала настоящей звездой украинского театра еще при жизни. И это не преувеличение. Ее актерский талант ценили как украинские крестьяне и интеллигенция, так и элита Российской империи, включая Александра III. Однако в родственных отношениях признание ее таланта пришло аж на склоне последних лет.

Заньковецкая родилась в семье обедневшего дворянина. Была пятым ребенком в семье. И жили все мирно, пока Мария не решила после окончания пансиона в Чернигове податься в консерваторию изучать пение.

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После такой новости отец злился. Мол, какой позор для благородного рода, что она будет иметь такое легкомысленное занятие на потеху другим. Женщина должна выйти замуж и ухаживать за детьми – такого мнения был Константин Константинович.

Ситуация досадная. Ведь именно отец привил Марии любовь к пению. Он и сам хорошо пел, играл на фортепиано, скрипке и гитаре. И вместе они устраивали даже концерты в семейном кругу.



Мария Заньковецкая из-за актерства разорвала отношения с семьей и мужем

Заньковецкая замуж вышла. За офицера Алексея Хлыстова, который обещал, что она сможет заниматься любимым делом. Но позже "зеленый свет" тоже не дал.

После долгих колебаний Заньковецкая покинула мужа и поехала выступать в труппе Кропивницкого. С тех пор все связи с ее собственной семьей были разорваны, а отец проклял дочь. Помирились они уже перед смертью Константина Константиновича, когда его Маруся стала известной и уважаемой актрисой.



Мария Заньковецкая

Учитывая такие перипетии в семье, Заньковецкая не могла выступать на сцене ни под семейной фамилией Адасовская, ни под фамилией мужа Хлыстова. А то ведь еще кого-то опозорит ненароком. Поэтому с первых спектаклей взяла себе псевдоним Заньковецкая – от села Заньки Нежинского уезда Черниговской губернии, где родилась и выросла.

Об истории с "золотым ведром и коромыслом" от российского императора Александра III для Заньковецкой – читайте в материале 24 канала.