Почему самолет – самый безопасный транспорт и как побороть страх авиаперелетов

По статистике, более 70% людей боятся летать. И если у кого-то этот страх исчезает сразу же после первого полета, то другие испытывают дискомфорт в самолетах постоянно. 24 канал подготовил ответы на самые распространенные вопросы, чтобы ваши путешествия были максимально безопасным и комфортным.

Почему самолет самый безопасный вид транспорта

Многие пассажиры не доверяют воздушному транспорту. Развеять эту негативную тенденцию попытался профессор экономики Северо-Западного университета Иллинойса Ян Сэвэдж. Он статистически посчитал безопасность различных видов транспорта на примере США.

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Если верить цифрам, то авиация и железная дорога являются самыми безопасными способами путешествовать. А за последние несколько десятилетий воздушные перевозки стали еще безопаснее, утверждает Сэвэдж.



Мотоцикл является самым опасным видом транспорта

Если статистика американского ученого вас не убедила, сравним количество жертв ДТП и от авиакатастроф в Украине за 2018 год.

В прошлом году в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 24 тысячи человек, еще 3350 погибли. За тот же период в Украине не произошло ни одной авиакатастрофы пассажирского самолета. А последняя трагедия украинского пассажирского лайнера была еще в 1975 году.

Стандарты безопасности самолетов

В 2019 году большинство пассажиров перевозят самолеты двух производителей: американской компании Boeing и европейской Airbus. Они фактически распределили между собой производство авиалайнеров и стали монополистами.

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И такая ситуация с точки зрения безопасности является положительной. Ведь оба производителя сертифицируют свою продукцию по стандартам агентств FAA и EASA, которые являются законодателями в области авиационной безопасности.

Airbus A310 и Boeing 737

Все системы в самолетах продублированы

Современный авиалайнер имеет огромный запас надежности. А в течение десятилетий в производство самолетов внедряются новые технологии, чтобы повысить безопасность полетов.

96% новых реактивных авиалайнеров Boeing имеют по два двигателя. По стандартам безопасности, при отказе одного из двигателей самолеты могут безопасно выполнить взлет или посадку только с одним исправным двигателем. Хотя есть случаи, когда самолеты успешно осуществляли посадку с помощью одного исправного двигателя из четырех.



Большинство самолетов имеют от двух и больше двигателей К тому же, даже на одном двигателе они могут лететь длительное время. Этого хватит, чтобы добраться до ближайшего аэропорта. Однако вероятность того, что оба двигателя откажут одновременно, составляет один случай на миллиард часов полета. Каждый серьезный инцидент или авиакатастрофа тщательно расследуются, даже если на это придется потратить миллионы долларов. По результатам расследований, если необходимо, совершенствуется процесс производства или регламент обслуживания самолетов. Такой подход не имеет аналогов по сравнению с другими отраслями транспорта. Стоит ли учитывать возраст самолета Пассажиры все чаще интересуются возрастом самолетов и стремятся летать на более новых воздушных лайнерах. И сами авиакомпании соревнуются между собой показателями среднего возраста своего флота. В целом авиалайнеры проектируются с расчетом непрерывной десятилетней работы, конечно же, при условии безаварийных полетов и своевременного прохождения технического обслуживания. Но вы можете летать спокойно, ведь возраст прямо не влияет на безопасность самолета.



В Украине проводится техническое обслуживание самолетов компании Boeing

Почему же авиакомпании все же учитывают возраст? Потому что чем старше самолет, тем дороже поддерживать его летную пригодность и тем дольше он проводит времени на земле. Обычно авиакомпании выводят из флота самолеты не из опасений безопасности из-за их возраста, а по экономическим причинам.

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Каким бы странным это ни казалось на первый взгляд, но большинство лоукостов получают самолеты прямо с завода и постоянно обновляют флот. Для снижения стоимости билетов им важно, чтобы самолет как можно больше времени проводил в воздухе и зарабатывал деньги. Выбирая лоукост-авиакомпании вы с большой вероятностью отправитесь на новом самолете за невысокую цену.

Путешествуя лоукостером, надо брать минимальное количество багажа

"Черный список" авиакомпаний от EASA

Вся авиаиндустрия построена по строгим стандартам и нормам, чтобы сделать полеты максимально безопасными. Авиакомпании и организации, занимающиеся обслуживанием воздушного движения по всему миру, периодически проходят международный аудит.

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) регулярно обновляет "черный список" авиакомпаний, которым из соображений безопасности и плохого обслуживания запрещено влетать в воздушное пространство государств-членов Европейского Союза.



"Черный список" авиакомпаний, которыми не надо летать

Советуем брать во внимание этот список, чтобы максимально обезопасить авиапутешествия. Конечно, это не всегда возможно. Например, по состоянию на 2019 год в "черном списке" записаны все перевозчики из 15 стран, в том числе из Афганистана, Кыргызстана, Ливии и Судана.

По каким критериям самолеты попадают в "черный список"

Плохие результаты проверок на стоянках в европейских аэропортах.

Использование устаревших самолетов вместе с некачественным обслуживанием.

Неспособность авиакомпании или соответствующих органов страны исправить проблемы с безопасностью.



Количество авиакомпаний в "черном списке" постепенно уменьшается

Благодаря появлению "черного списка" авиакомпаний можно заметить значительный рост авиационной безопасности во всем мире. Например, в 2012 году в нем было 287 авиакомпаний, а в 2019 году – 120, что составляет лишь 2% от всех авиакомпаний мира.

Советы для аерофобов

1. Выберите правильное место в самолете.

Будет гораздо лучше, если вы забронируете билеты заблаговременно и выберете комфортные для вас места. Наиболее безопасными считают места в хвостовой части самолета, но там сильно ощущаться турбулентность. Поэтому лучше выбрать места у иллюминаторов сразу позади крыльев.

Самые безопасные места в самолете

2. Проверьте свое место.

Да, иногда между рейсами слишком мало времени, чтобы бортпроводники успели хорошо проверить каждое место. Поэтому обязательно загляните под свое кресло и проверьте, есть ли там спасательный жилет. Также при входе в самолет обратите внимание на все аварийные выходы и проанализируйте, какой ближайший к вашему месту.



Внимательно прослушайте инструктаж по безопасности

3. Не зацикливайтесь на страхе

Советуем вам взять то, что поможет отвлечься от самого полета. Например, наушники или книгу. На бортах некоторых авиалайнеров даже предлагают просмотр фильма, но это не всегда доступно, поэтому лучше загрузите веселую комедию или захватывающий детектив на телефон.



Возьмите с собой вещи, которые помогут отвлечься

4. Заручитесь поддержкой

Идеальным вариантом может быть родной или близкий человек. Если же взять кого-то с собой не получилось – ничего страшного. Вы всегда сможете познакомиться с соседом или соседкой по креслу.



Заручитесь поддержкой друга

И главное – помните, что страх существует только в нашем воображении. К тому же, десятки людей в небе и сотни на земле беспокоятся и заботятся о вашей безопасности.

Хорошего полета!