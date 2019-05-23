Почему стоит посетить крупнейший книжный фестиваль в Киеве: фото и видео с форума

О войне и о пленных за независимость пойдет речь на Книжном арсенале. К тому же, во время форума открыли специальную ветеранскую палатку – место, где собраны книги о современной войне.

Выставки, перформансы, презентации, встречи с авторами – все это в программе Книжного арсенала, который поражает своей масштабностью. Там вышли сотни новинок от зарубежных и отечественных авторов.

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Книжных локаций так много, что маленькие посетители теряются между ними. А тот, кто получил книжный презент, искренне радуется, как вот 6-летний Марк.

Новинка нынешней книжной ярмарки – ветеранская палатка. Здесь едва ли не самые большие очереди. Автор должен быть волонтером, ветераном, переселенцем, а тема книги – российско-украинская война.



Ветеранская палатка с книгами

Одним из самых интересных мероприятий на фестивале будут вечера музыки возле бара.

На Книжном Арсенале BARnaSTIYKA проведет 5 вечеров музыки. В среду, 22 мая, для посетителей играл Dj Dobryi Bober, в четверг можно будет услышать саксофон, синтезатор, эффекты, импровизацию от Ghost Cities, в пятницу – украинскую бардовскую музыку от группы "Мало", в субботу – Dj-сет от учредителей 20ft Radio Misha & David. А завершит программу живая традиционная украинская музыка из экспедиций и архивов от US Orchestra.



Вечера музыки возле бара

23 мая в 15:00 на Книжном Арсенале будут показывать фильм "Бебиситеры президента" и состоится дискуссия "Почему молодежи не заходит политика",

"Бебиситеры президента" – это документальный проект "Громадского" о том, как молодежь идет на выборы и приобщается к социально-политическим процессам. Героями фильма стали пятеро молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, которые живут в разных регионах Украины и имеют абсолютно разное мировоззрение. Каждый участник получил своего подопечного – кандидата в президенты, который и стал главным объектом наблюдений на ближайшие несколько месяцев.

Смотрите промо документального фильма "Бебиситеры президента":

Нашлось место и для благотворительности. Здесь продают подаренные книги. Собирают деньги на строительство центра для онкобольных детей.

Отметим, что Книжный арсенал посетил и Петр Порошенко. "Теплая атмосфера. Искренние улыбки. Душевные разговоры. Таким для меня стал нынешний Книжный Арсенал. Благодарен каждому, с кем встретился сегодня на форуме. Вы заряжаете своим позитивом", – написал он в соцсети.

Но не книгами едиными. На тысячах квадратных метров – различные перформансы и презентации. Кто-то презентует уникальный шрифт, а кто-то – читает стихи.

Долго ли продлится Книжный арсенал и сколько стоят билеты

Продлится уникальный праздник книги с 22 до 26 мая. Попасть на любое событие можно по фестивальному билету Книжного Арсенала.

Полный билет на один день стоит 80 гривен, льготный билет (школьники с 12 лет, студенты, пенсионеры – при наличии удостоверения) – 40 гривен. Семейный билет (на 2-х взрослых и 1-2 детей в возрасте с 12 лет) стоит 180 гривен, а абонемент на все дни фестиваля – 300 гривен.

Что известно о фестивале Книжный арсенал? Это ежегодный крупнейший книжный фестиваль в Украине, на котором проходят уникальные встречи с писателями, музыкальные и танцевальные перформансы, выставки и дискуссии.



В этом году Книжный Арсенал состоится уже в девятый раз. Фокус-темой фестиваля станет соседство: взаимоотношения между культурами, историями и политиками соседних стран. Соседство, которое предусматривает открытие друг друга через путешествия, переводы, совместные художественные проекты.