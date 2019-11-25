Почему тизер фильма "Яков" о Голодоморе вызвал неожиданный резонанс: мнение режиссера

Тема Голодомора – личная история для каждого, поэтому тизер полнометражного художественного фильма "Яков" о реальном мужчине Якове Дроботе, который в Голодомор спас жизни около трех тысяч человек, вызвал резонанс в сети. В этом убеждена режиссер кино Виктория Трофименко.

Об этом говорится в эксклюзивном интервью LifeSyle 24. Автор фильма убеждена, что эта история важна для каждого украинца, ведь так или иначе Голодомор отразился на их семьях.

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"Я думаю, что тема Голодомора – личная история для каждого. Человек смотрит и говорит: "Мне моя бабушка также рассказывала, как они с навоза доставали непереваренные зерна". И они это видят в кадре. Я не могу это придумать, здесь столько ужасов, что и придумывать не приходится. Поэтому я брала из реальных историй и документировала событие. Они видят, что это правдиво и чувствуют, что это касается именно их. Далее происходила "цыганская почта", потому что оно резонирует. Только сейчас действительно стало известно, что этот фильм в Украине будет иметь большой резонанс после этой реакции людей", – считает режиссер.

Смотрите тизер фильма "Яков" онлайн:

Главный актер Евгений Ламах, которого утвердили играть Якова, убежден: здесь и политика играет роль, и то, что этот фильм о нашей истории.

"Думаю, что основной двигатель резонанса – политический конфликт. Речь идет о ситуации в стране и смене власти. Повлияло и то, что люди увидели качество тизера и поняли, для чего фильм должен появиться. Это очень актуально сейчас", – сказал актер.

Ламах также добавил, что в его круге общения все актеры и режиссеры объединены, поддерживают друг друга и не завидуют, поэтому это также увеличивает просмотры, репосты, работает сарафанное радио, отметил он.

Коллеги не говорят, что что-то плохо, а проговаривают, как можно улучшить. Это касается не только "Якова", идет тотальная поддержка в этом плане. Если пойти к людям, не из этого круга, они так же будут реагировать. Я хорошо отношусь к работам своих коллег в нашем кино, где полностью украинский актерский состав и украинская съемочная группа. Пусть эти работы еще иногда не самые лучшие, но качество их постоянно растет,

– подытожил актер.

Что известно о фильме "Яков"?

В основу исторического фильма положена реальная история, события которой разворачиваются во время Голодомора, в 1932-1933 годах. Житель села Большой Хутор Яков Дробот решает создать колхоз, в чем многие односельчане его не поддерживают. Однако, несмотря на это, ему удается стать первым председателем колхоза "Бедняк" и благодаря этому спасти около 3 тысяч человек, среди которых беспризорные дети и жители Большого Хутора. Киноленте режиссера Виктории Трофименко трижды отказывали в государственном финансировании, поэтому съемочная команда создала короткий тизер, где показала ключевые сцены из фильма, который женщина все еще надеется снять.