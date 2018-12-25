Почему толстенький актер-любимец из фильма "Мальчишник в Вегасе" решил похудеть

Комедия "Мальчишник в Вегасе" появилась на свет в 2009 году и вот просто "порвала". При скромном бюджете в каких 35 миллионов долларов, лента собрала в прокате почти полмиллиарда. Огромный кусок этого успеха – заслуга Алана. Непосредственный, наивный, толстенький бородач своим не совсем адекватным поведением вытащил фильм на другой уровень.

Зак Галифианакис – так вот не просто зовут актера, который феерично воплотил образ Алана. Роль, конечно, принесла ему известность, любовь зрителей и обеспечила предложениями работы на несколько лет вперед.

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Зак наслаждался успехом и всем, что с ним связано, пока не решил ... похудеть. Впоследствии он еще и пышную бороду сбрил и это теперь вообще другой человек. Дальше больше – фильм, в котором Галифианакис появился в новом образе – "Шпионы по соседству", без шансов провалился в прокате.



Кадр из фильма "Мальчишник в Вегасе"

Самого Зака фаны забросали письмами с просьбами ... потолстеть, а предложений для съемок как-то ощутимо стало меньше. Надо отдать мужчине должное – он не сдался и таки выбрал "худую" жизнь. Может быть бородатым толстяком на самом деле не так и круто?

Цель своей трансформации Зак выбрал максимально правильно и прагматично. Актер, которому на тот момент уже перевалило за сорок, стремился просто лучше себя чувствовать. Для Галифианакиса первый шаг, чтобы забыть обо всем этом, показался очевидным – отказ от алкоголя.



Актёр Зак Галифианакис

Просто отказ от ежедневного похода в бар уже позволил Заку сбросить несколько кило. Дальше пошло сокращение калорийности остального дневного рациона и первый в жизни абонемент в спортзал .. Главной же изюминкой нового рациона актера стали обезжиренные молочные продукты.

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Один из любимых продуктов Зака ​​– йогурт. И вот здесь, беря пример с актера стоит быть особенно осторожным. Полезные бактерии, о которых кричат ​​в рекламе, это конечно хорошо, но вкусовые наполнители йогуртов – это прежде всего сахар.



Зак Галифианакис решил похудеть

Присев на молочку, да и вообще просмотрев свой рацион, Зак Галифианакис сделал решающий шаг к здоровой жизни – добавилактивности. Актер живет в Нью-Йорке, поэтому ходить здесь в принципе выгоднее, чем ездить. Один-два часа обыкновенной прогулки в день на самом деле способны дать нашему здоровью гораздо больше, чем может показаться.

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Образ Алана из "Мальчишника в Лас-Вегасе" действительно влюбил в себя зрителей. И пусть ради этого и пришлось пожертвовать не одной успешной ролью, вот в этом варианте Галифианакис гораздо больше нравится себе.