Почему Виктор Павлик с молодой избранницей не планируют детей: признание артиста

53-летний Виктор Павлик стал едва ли не главной звездой всех отечественных СМИ. Артист признался, что помолвлен с 25-летней Екатериной Репьяховой. Однако идти к алтарю или ожидать пополнения он не спешит. В комментарии журналистам Виктор Павлик объяснил, почему с Екатериной он пока не планирует иметь детей.

Роман Екатерины Репьяховой и Виктора Павлика продолжается уже 4 года. Однако после помолвки пара не спешит узаконивать свои отношения, хотя и обсуждает церемонию. При этом насчет общих детей влюбленные не задумываются, потому, как признался Виктор Павлик в комментарии телеканалу "Украина", их внимание сосредоточено на карьере.

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Ей 25, мне 53. Получается разница в возрасте 28 лет... Катя понимает: если она забеременеет и будет рожать – все, она не сможет со мной ездить дальше. А она сейчас живет тем, что сейчас со мной постоянно. Поэтому нас устраивает такая жизнь, как есть,

– пояснил Виктор Павлик.

Скрывать свои отношения от общественности звездная пара больше не намерена, поэтому охотно согласилась на съемку для нового выпуска "Отдохни". Фотосессия получила как много комплиментов, так и шквал критики. В частности, в сети обвиняли Екатерину Репьяхову в неискренности, а отношения с Виктором Павликом называли фейком и пиаром. На такие заявления решил отреагировать артист.

"Я свои (комментарии в сети, LifeStyle 24) даже не читаю. А она читает, плачет, отписывается, пытается как-то с ними переписываться. Я говорю: "Куда? Ты только подогреваешь их". Я считаю, что люди, которые пишут негатив, сами себя не нашли в жизни. Поэтому не видят бревно в своем глазу, но видят скалочку в чужом", – прокомментировал Виктор Павлик.

В то же время в сети Екатерина Репьяхова также отреагировала на нападения хейтеров. Девушка заявила, что без любви не прожила бы с Виктором Павликом 4 года.

"Невозможно быть с человеком 4 года и не любить его, ну по крайней мере с Виктором Франковичем это точно! Близкие знают, насколько он специфический человек. И не стоит считать Виктора идиотом, который вдруг изменил свою жизнь на 180 градусов ради девочки, которая с ним только для обложки или денег. А вообще не судите и не оценивайте, не зная ничего", – заявила Екатерина Репьяхова.

Что известно о романе Виктора Павлика?

В конце июня 2019 года украинские СМИ взорвались новостью: Виктор Павлик бросил жену и несколько лет встречается с поклонницей и пиар-менеджером Екатериной Репьяховой. Пара не спешила объявлять о своем романе, тщательно скрывая его от общественности. Однако когда СМИ узнали об этих отношениях, Виктор Павлик подтвердил все слухи.



Сама Екатерина Репьяхова призналась, что еще в 2016 году она получила кольцо от звездного возлюбленного, но пока не планирует идти к алтарю. По ее словам, Виктор Павлик понравился ей еще в школьные годы, когда она с родителями ездила на отдых в Трускавец. Окончив университет, зажигательная украинка из Днепра решила все же признаться певцу в чувствах. Произошло это в Николаеве, во время его концерта. После встречи пара долгое время общалась, а Виктор Павлик постепенно знакомил родных с новой избранницей.