"Почему женщины убивают": что известно про 2 сезон популярного сериала

С августа 2019 года безумную популярность в сети приобрел сериал "Почему женщины убивают" (Why Women Kill). Авторы проекта рассекретили информацию, когда ждать 2 сезона ленты.

Как известно, первые эпизоды сериала "Почему женщины убивают" вышли на экран 16 августа 2019 года. Премьера состоялась на телеканале CBS и сразу же приковала внимание киноманов. Сериал получил бешеную поддержку зрителей, поэтому его авторы уже готовят к выпуску 2 сезон. Ожидается, что новые эпизоды выйдут уже в сентябре 2020 года.

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Сюжет сериала базируется на истории про трех таких разных женщин. Все они проживают в одном доме, но в разные времена, поэтому в кадре можно увидеть великолепное воспроизведение определенного десятилетия. Авторы учли не только тогдашний стиль, но и особенности семейной жизни.

Одна из главных героинь "Почему женщины убивают" – домохозяйка, которая живет в 60-ых годах ХХ века. Бет долгое время считала, что ее брак с инженером Робом будет безупречным. Однако женщина узнает об измене мужа, который закрутил роман с официанткой какой-то забегаловки.

И попытки спасти брак приводят Бет к мысли, что она станет идеальной женой. Женой, которая с нетерпением ожидает, когда станет вдовой.



Бет из сериала "Почему женщины убивают" / Кадр из сериала

Вторая героиня – Симоне Гроув. Она является светской львицей, которая переживает третий развод. События разворачиваются в 80-ых.

Сначала Симоне тщательно скрывала гомосексуальность своего мужа, чтобы не вызвать разговоры в прессе и среди своих влиятельных друзей. Однако впоследствии все это ей надоедает, поэтому женщина выбирает жесткие и противозаконные действия.



"Почему женщины убивают" / Кадр из сериала

Третья героиня сериала "Почему женщины убивают" – Тейлор. Она живет в наше время и является одной из успешных адвокатов. Кроме этого, Тейлор поддерживает движение феминисток в США. С мужем у нее свободные отношения, поэтому ее брак можно назвать современным. В квартиру она пускает жить свою подругу-бисексуалку, которая может разрушить отношения Тейлор.

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Тейлор из сериала "Почему женщины убивают" / Кадр из сериала

Все трое женщин отчаянно борются за свое счастье и не боятся перемен. А мужчинам остается только одно – смириться с этим или умереть. Одновременно зрители в конце 1 сезона нашли ответ на главный вопрос – "Почему женщины убивают?"

Пока авторы проекта не рассекречивают деталей 2 сезона сериала. Однако точно в новых эпизодах женщины продолжат уничтожать тех, кто мешает их мечтам. Уже известно, что зрителей ждут новые персонажи. И останутся ли главные героини сериала – пока остается загадкой.

Главные актеры сериала "Почему женщины убивают?"