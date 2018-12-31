Почти Johnson's Baby: лицом шампуня Pantene стала годовалая девочка

Директора по маркетингу известного бренда, который выпускает средства по уходу за волосами, решили поразить своих покупателей неординарным подходом к рекламе продукта. Для новой кампании они сняли не взрослую девушку с густыми волосами, а годовалого ребенка.

Впервые за историю шампуня Pantene лицом рекламной кампании стал ребенок. Годовалая девочка получила большую популярность после того, как результат попал на большой экран. Теперь шампунь от Pantene представляет ребенок под псевдонимом Baby Chanco.

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Ребенок стала популярным после первого фото на странице в Instagram. За ним сразу же начало следить около 100 тысяч человек, а после выхода рекламы Pantene количество "фолловеров" стало свыше 300 тысяч.



Девочка, снявшаяся для рекламы Pantene/ Instagram / @babychanco

Baby Chanco прославилась благодаря своим темным волосам, необычайно густым как для годовалого ребенка. Около полугода назад про девочку написало издание People, отметив, что она может стать лицом бренда Pantene. Представители маркетингового отдела решили не упустить такую возможность и прислушались к рекомендации знаменитого журнала.