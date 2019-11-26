Почти обнаженная: эротические фото горячей Деми Роуз (18+)

Британская модель и секс-символ поделилась новыми фотографиями из Таиланда. На них она позирует в одних стрингах на закате. Автором съемки стал глянцевый фотограф и друг Дэнни Десантос, с которым модель сотрудничает не впервые.

24-летняя холостая британка часто публикует провокационные фото. На них она предстает в минимальном количестве одежды или же вообще без нее. Модель всегда подчеркивает пышное декольте и упругие ягодицы. Новая фотосессия не стала исключением.

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Жаркие позы Деми Роуз в трусиках с восторгом восприняла ее одиннадцатимиллионная аудитория. Едва прикрывая обнаженную грудь руками, модель позировала в воде. Ее мокрые волосы придали эротики этому фото, которое выгодно демонстрирует красоту тела девушки.

Попробуйте радугу. P.S: только что набрала 11 миллионов подписчиков, люблю вас,

– поощрила и без того преданную аудиторию соблазнительная Деми Роуз.

Известно, что в Таиланде Деми Роуз находится в связи со съемками новой рекламной кампании. Модель начала сотрудничество с брендом нижнего белья.