Почти перестал есть: на какие мучения пошел голливудский актер Кристиан Бэйл ради главной роли

Один из лучших актеров Голливуда, обладатель Оскара Кристиан Бэйл настолько похудел за пять месяцев, что напоминал не живого человека, а ходячий скелет. Заметим, что до такого состояния человек довел себя сознательно и намеренно.

В 2003 году Бэйл получил предложение сыграть в фильме "Машинист". Однако для этой роли режиссер попросил Кристиана, который в тот момент весил около восьмидесяти килограммов, похудеть насколько это возможно. Поэтому за четыре месяца актер сбросил 28 килограммов.

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Бэйл обошелся без секретов – он просто перестал есть. Четыре месяца дневной рацион актера состоял из банки консервированного тунца, одного яблока, трех чашек кофе и комплекса мультивитаминов, чтобы хоть как-то поддерживать организм. Риск остановки сердца в этот период у Бэйла был очень высоким, ведь актер еле передвигался. Так или иначе Кристиану, удалось все задуманное.

Кристиан Бэйл похудел для главной роли в фильме на 28 килограммов

Есть ли хоть какая-то польза в таком радикальном подходе?

Давайте для начала поговорим о яблоках, которых актер позволял себе по одному в день. Конечно, яблоки стоит и даже нужно есть. Однако относительно этого продукта существует несколько мифов, которые стоит развеять.

Например, слышали ли вы, что семена яблок вредны? Да, в этих косточках действительно вещество, которое способно превратиться в ядовитую кислоту. Вот только концентрация там настолько мизерная, что для того, чтобы набрать опасную для организма дозу, взрослому нужно съесть несколько сотен яблок за раз.



Яблоки полезны для здоровья

Еще один популярный миф – необходимо обязательно снимать кожуру с фрукта. Это неправда. Жидкий воск, который придает яблокам неестественный вида, абсолютно безопасен для человека. Опасность может быть под воском – пестициды, которыми фрукты обрабатывают еще на деревьях.

Поэтому не стоит забывать мыть яблоки, а вот кожуру можно оставлять. Тем более, что полезных веществ в ней столько же как и в мякоти. Там и всем известный витамин C, и калий, и биофлавоноиды, которые помогают организму лучше усваивать витамины и делают сосуды более эластичными.

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Из-за своей кислотность яблоки не очень хорошо подходят тем, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом, но и отсюда есть выход. Фрукт можно запекать и при этом он сохранит большинство собственной пользы. Итак, несколько яблок ежедневно способны дать человека все, что она стремится получить из фруктов. Поэтому ешьте яблоки и будьте здоровы.

Кроме яблок в его мини-рационе есть еще один достойный внимания продукт – консервированный тунец. Главная фишка рыбы – большое количество в ней белка. Спортсмены, которым белок необходим для набора мышц, часто заменяют курицу тунцом, чтобы разнообразить свой рацион.

Кристиан Бэйл ел в день банка консервированного тунца

По количеству других полезных веществ эта рыба уступает своим более дешевым аналогам. Тунец накапливает ртуть, которая затем попадает в наш организм. Впрочем, опасность возникнет только, если есть тунец каждый день и в большом количестве.

Кристиан Бэйл продержался на яблоках с тунцом целых четыре месяца и не просто выжил и блестяще сыграл свою роль в "Машинист", но уже вскоре превратился в Бэтмена. За пять месяцев после роли Тревора Резника, Бейл набрал 45 килограммов, чтобы воплотить на экране супергероя, в фильме "Темный рыцарь" культового Криса Нолана.

То есть в течение менее чем года его вес менялся с 83 килограммов до 55 и тогда до ста килограммов. Это яркий пример того, что делал с собой Кристиан Бэйл для ролей. И хотя это определенно не пример для подражания, у актера все же есть чему поучиться в этом плане питания.

Как худел Кристиан Бэйл: смотрите в видео