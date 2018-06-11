Почти свободны: стала известна официальная дата развода Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу

Популярная украинская певица, которая проживает и работает на территории России, скоро станет свободной женщиной. Иск Ани Лорак о расторжении брака с Муратом Налчаджиоглу киевский суд рассмотрит еще до конца января 2019 года.

Окончательная дата, когда будет рассматриваться иск Ани Лорак на развод с Муратом Налчаджиоглу, появилась на официальной странице столичного Шевченковского суда.

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Украинская певица, которая пользуется большой популярностью в РФ, может стать официально разведенной в конце января 2019 года.



Скриншот с официального сайта Шевченковского суда

Ани Лорак, которая проживает и работает в России последние несколько лет, а также ее пока официальный муж появятся в одном из судов города Киева, чтобы разорвать их брак, который длился почти 10 лет. Если ни одна из сторон не будет иметь никаких претензий друг к другу, не захочет делить совместно нажитое имущество или бороться за опеку над 7-летней дочерью Софией, то 31 января 2019 года в 11 утра они станут официально разведенными.

Дело под номером №761/46326/18, истцом которой является Каролина Куек (настоящее имя артистки), будет рассматривать Елена Пихур. С кем из родителей останется дочь София пока не известно.

Напомним, слухи о разводе Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу взорвали сеть в середине декабря 2018 года. Официальным подтверждением стал иск в Шевченковский суд, зарегистрированный 4 декабря 2018 года. Мужа певицы поймали на измене с молодой моделью Яной Беляевой, которая уверяла журналистов, что с Муратом у нее чисто дружеские отношения. Однако впоследствии Ани Лорак дала первое интервью после своего решения расстаться, в котором призналась, что ей надоело быть жертвой.