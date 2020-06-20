В Украине началось долгожданное лето, а это значит, что у нас есть больше времени на прогулки и путешествия. Для тех, кто не планирует в этом году в связи с пандемией отправляться за границу – советуем почувствовать себя туристом в собственном городе.

Интересный факт, но не все жители хорошо знают свой город. Когда наступают выходные или отпуск, мы покупаем билет на поезд или самолет, отправляемся в новые местности и познаем культуру других стран. К сожалению, полностью погрузиться в атмосферу своего города всегда нет времени, или же мы ссылаемся на то, что еще наступит удобный случай, когда мы сможем наведаться в те или иные локации.

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Советуем вам не медлить, а начинать путешествие в собственном городе. Мы вас уверяем – вы точно сможете увидеть что-то новое, а еще – почувствуете себя туристом в родном месте, информирует 24 канал.

Возьмите несколько дней отпуска

Жители города могут сразу распознать туристов среди толпы. Они не спеша рассматривают локации, фотографируют едва ли не каждое здание, наслаждаются городом и делают фотографии на так сказать "заезженных локациях". Однако именно туристы привозят с собой домой множество новых впечатлений и фотографий. Возьмите на несколько дней отпуск, соберитесь веселой компанией или семьей и попробуйте узнать свой город лучше.

Не занимайтесь домашними делами

Мы знаем, как офисные работники ждут выходных, чтобы наконец иметь возможность навести порядок в доме и решить все домашние дела. А что, если вместо генеральной уборки, которая может затянуться на целый день, вы возьмете с собой фотоаппарат и прогуляетесь по родным улочкам, заглянув в незнакомые закоулки? Попробуйте переформатировать свой привычный режим, и увидите, как сможете набраться новых впечатлений и эмоций.

Запишитесь на экскурсии

Ни для кого не секрет, что толпа туристов с экскурсоводом – это точно не жители города. Впрочем поверьте, такие экскурсии совсем ничем не хуже вашей самостоятельной прогулки. Экскурсовод сможет вас поразить историческими фактами и интересными деталями о вашем городе, которых вы раньше никогда не слышали.

Выберите музеи, в которых еще не были

Каждый город может похвастаться большим количеством музеев. Поверьте, не все из них скучны, как нам кажется. Советуем вам составить личный список музеев, которые вас больше всего заинтересовали, и посетить каждый из них. Таким образом, когда в ваш город приедут друзья и знакомые, вы сможете с уверенностью дать им дельные советы и направить в интересные локации.



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Ешьте в кафе, перекусывайте фаст-фудом в парках

Когда вы отправляетесь в путешествие с ограниченным количеством времени, обычно покупаете фаст-фуд. Не стесняйтесь сделать это в собственном городе и пристроиться в парке на трапезу. Вкусный хот-дог, шаурма или чизбургер с колой, позволят вам почувствовать себя настоящим туристом.

Делайте фото на память

Сделайте в своем городе романтичное и атмосферное фото на память. Мы уверены, что в вашем арсенале еще точно остались красивые инстаграмные локации, до которых вы никак не имели возможности дойти и сделать кадр.



Сделайте фото на память

Порадуйте себя безделушками-сувенирами

Обычно в сувенирные магазины мы заходим только, чтобы купить подарок на память родственникам и друзьям. Впрочем в таких лавках есть множество замечательных мелочей, которые могут порадовать и вас.

Передвигайтесь на велосипеде

Велосипед – это не только стиль жизни, но и отличная возможность поддерживать свое здоровье на высоком уровне. Если вы давно хотели купить велосипед, но не всегда были уверены в том, сможете ловко ездить на нем по городу – воспользуйтесь шансом и непременно арендуйте чудо-транспорт хотя бы на один день.



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Делитесь впечатлениями в соцсетях

Будьте открытыми и не забывайте делиться впечатлениями с друзьями в соцсетях. Возможно, именно ваши идеи активного отдыха в городе понравятся вашим подписчикам, поэтому вы сможете вдохновить на интересное времяпровождение других.

Как почувствовать себя туристом в собственном городе: смотрите видео