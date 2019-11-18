Под колесами автобуса в Британии погибла известная актриса Джейн Хейуорд

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Погибла британская актриса / www.janehaywardactress.com

В Великобритании в 69-летнем возрасте от многочисленных травм, полученных в результате ДТП, умерла звезда сериала "Чисто английские убийства" Джейн Хейуорд.

По информации издания Mirror, актрису сбил двухэтажный автобус в городе Рикмансуорт. Травмы, полученные от пассажирского транспорта, были несовместимы с жизнью. Сообщается, что звезда переходила дорогу в неположенном месте и не смотрела на дорогу.

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По одной из версий, транспортное средство не просто сбило британку, а затащило ее под колеса, пока водитель пытался остановить автобус.

Актриса снималась во многих фильмах и сериалах. Самыми известными из них являются "Чисто английские убийства", "Тенко", "Мой месяц с Миссис Поттер". Последней работой Джейн Хейуорд была короткометражка "Коллекция".


Место гибели актрисы

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Кино Великобритания Потери
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