Под колесами автобуса в Британии погибла известная актриса Джейн Хейуорд
В Великобритании в 69-летнем возрасте от многочисленных травм, полученных в результате ДТП, умерла звезда сериала "Чисто английские убийства" Джейн Хейуорд.
По информации издания Mirror, актрису сбил двухэтажный автобус в городе Рикмансуорт. Травмы, полученные от пассажирского транспорта, были несовместимы с жизнью. Сообщается, что звезда переходила дорогу в неположенном месте и не смотрела на дорогу.
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По одной из версий, транспортное средство не просто сбило британку, а затащило ее под колеса, пока водитель пытался остановить автобус.
Актриса снималась во многих фильмах и сериалах. Самыми известными из них являются "Чисто английские убийства", "Тенко", "Мой месяц с Миссис Поттер". Последней работой Джейн Хейуорд была короткометражка "Коллекция".
Место гибели актрисы
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