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Под Москвой разбился блогер и порноактер из Украины Павел Петель: детали и фото

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Павел Петель разбился в ДТП / фото из инстаграма

В Подмосковье в ДТП погиб блогер, шоумен и порноактер украинского происхождения Павел Петель. Авария произошла еще 4 апреля, но только сейчас удалось установить, что одним из погибших был именно он.

О том, что одной из жертв трагедии на автотрассе стал именно блогер украинского происхождения, сообщает телеграмм-канал Mash.

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Кто такой Павел Петель

Он родился в украинском городе Днепре (тогда еще Днепропетровске), но во взрослой жизни переехал в Москву. В российской столице он жил почти 10 лет после того, как переехал туда в 2010 году.

В родном Днепре он в основном работал ди-джеем, но уже после переезда в Москву стал заниматься бодибилдингом и шоу-бизнесом.


Павел Петель занимался спортом и весил около 100 килограммов

Сам Павел Петель позиционировал себя как арт-модель, артист и дизайнер, а в инстаграме даже, как писатель и сказочник.


Блогер с украинским происхождением Павел Петель

Несмотря на свое украинское происхождение, Петель, похоже, мало ассоциировал себя с Украиной. Например, в интервью Afisha Daily он называл себя "русской женщиной с бородой".


Павел Петель в образе женщины с бородой / фото: Afisha Daily

В своем ютуб-канале он также вел блог под названием "Дневник сказочника". Последнее видео на нем опубликовано еще 31 марта – за 4 дня до гибели блогера.

Ютуб-канал Павла Петеля: смотрите видео

Последний пост в инстаграме Петели датирован именно 4 апреля – днем, когда блогер разбился на трассе под Москвой. В нем он рассказывал о важности использования пасхального поста для того, чтобы улучшить самих себя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доброе утро, друзья ️ В эти длинные домашние пасхальные праздники - у нас появилась уникальная возможность стать лучшей версией самого себя. Перестать глупо бороться с итак идеальным миром и окружающими. Как великолепно оставить всех в покое и посмотреть на себя ??‍♂️️ Побыть наедине с Богом Быть в тишине и безмолвии. Я начал раньше вставать, больше писать сказок и читать книги. Стал ценить простую. вкусную еду, стал более осознанно относится к тому сколько ем, когда и что... и главное - научился кушать в тишине, без интернета и (телевизора)️А уборка в доме и планирование дел - это тоже искусство Немного жалею о том, что не смогу так весело с людьми разделить праздник Пасха в храме Я так люблю эту весеннюю атмосферу на свежем воздухе. Но что может быть лучше - побыть одному Как вы отдыхаете и работаете на карантине? #дневниксказочника #карантин #самоизоляция

Допис, поширений PAVEL PÉTEL (@petelhouse)

ДТП под Москвой с участием Петели

Авария в Подмосковье случилась еще в субботу, 4 апреля. На Симферопольском шоссе авто, в котором ехал в том числе и Павел Петель, влетело в припаркованную на заправке грузовик.

В момент столкновения в автомобиле были 4 людей. Как известно, Петель остановил машину по дороге в Москву, куда направлялся из миграционного центра в Сахарово.

В результате столкновения на скорости 200 километров в час погибли водитель легковушки и двое его пассажиров. Среди них был и Павел Петель. Выжил только один из пассажиров авто.


Автомобиль, в котором погиб блогер Павел Петель / фото: телеграм-канал Mash

Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Украины Новости LifeStyle Жертвы Новости России Порно Москва Потери Аварии и ДТП LifeStyle
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