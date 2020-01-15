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"Под водой": на дне океана с Кристен Стюарт

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"Под водой" / IMDb

Фильм о спасении из лаборатории, расположенной на глубине 11 километров.

Людям не стоит лезть туда, где их не должно быть. В частности, бурить дно океана и выпускать оттуда новые опасности. К такому выводу пытается привести зрителя режиссер Уильям Юбэнк, у которого за спиной опыт оператора и художника-постановщика. Интересно, что фильм сняли еще три года назад, но на киноэкраны он попал только сейчас. Как будто создатели забыли о своем "шедевре". Точно так же, как его будут забывать зрители при выходе из кинотеатра.

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Під водою
"Под водой": официальный кадр из фильма / IMDb

В фильме "Под водой" зрителей пугают замкнутым пространством и неизвестностью. Из-за внезапной аварии остатки экипажа подводной лаборатории должны пройти по океанскому дну в темноте, полной неизведанных угроз. Но удастся ли эвакуироваться на поверхность также неизвестно. Шансы спастись ничтожны. Но идти все же лучше, чем оставаться на месте в ожидании смерти. У героев "Под водой" есть только скафандры с кислородом, надежда выжить и осознание, что безумный риск дает единственный шанс для спасения.

Сотканный из клише фильм создает впечатление, что мы его где-то видели. Позаимствовав фрагменты и приемы успешных SciFi фильмов, Юбенк пробует выдать свой видеоколлаж за оригинальную работу. И если фильм все-таки стоит смотреть, то пересматривать его не захочется.

После аварии неформальным лидером выживших становится инженер-механик Нора (Кристен Стюарт), которая умеет отпирать заклиненные двери и выделяется среди группы решительностью и предпринимательностью. Стюарт избавилась от нависающих над ней "Сумерек" благодаря ставке на амплуа артхаусной актрисы, но, очевидно, делает попытки вернуться в кино для широких масс. "Ангелы Чарли" с ней на первом плане получились неудачными, и "Под водой", скорее всего, достигнет не большего успеха.

Під водою
"Под водой": официальный кадр из фильма / IMDb

Персонажи фильма довольно плоские и нераскрытые, будто скаты и ракушки, среди которых те проплывают. Продолжительность фильма всего полтора часа, поэтому на раскачку и предысторию персонажей экранного времени практически не остается. Под конец создатели "Под водой" накидывают немного информации про "надводную" жизнь героев, но выглядит это несвоевременным и неуместным. В фокусе только фоновая тревога и основная цель выживших – подняться на 11 километров вверх. Желательно живыми. Все, что может фильм Юбэнка – нагнетать обстановку. И вызвать немного ностальгии по "Чужим".

"Под водой" – рядовое кино, при просмотре которого можно развлекаться делая ставки на то, кто умрет следующим. Оно не вызывает сопереживания и не приносит ничего нового в жанр, но займет заслуженное место среди многих себе подобных.

Рейтинг ленты на IMDb - 6,3. Возрастные ограничения - 16 лет.

Под водой: смотрите трейлер фильма онлайн

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Автор: Юлія Ліпенцева
Теги: Публикации LifeStyle Статьи Кино Голливуд
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