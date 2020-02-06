Подарки на 200 тысяч долларов: что получат лауреаты Оскара, кроме статуэток

Церемония награждения премиями Оскар состоится уже через несколько дней, в ночь на 10 февраля, впрочем, много поклонников не знают, что кроме заветных статуэток селебритиз получают щедрые пакеты от Киноакадемии искусств.

Недавно издание Forbes сообщило, из чего будут состоять традиционные подарочные наборы, которые получат не только лаураты Оскара-2020 в номинациях "Лучший режиссер", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучшая мужская роль второго плана" и "Лучшая женская роль второго плана ", но и все номинанты этих категорий. Обычно их 25, но в этом году Йоханссон представлена ​​сразу в двух номинациях, поэтому число счастливцев составляет 24.

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Подготовкой подарков для лауреатов Оскара занимается маркетинговая компания Distinctive Assets, которая выдала 5,2 миллиона долларов на подарки звездам. Обычно представители компании стараются оригинально подойти к выбору подарков, делая ставку на wow-эффект. Добавим, что стоимость самой статуэтки Оскар составляет 400 долларов.



Статуэтка Оскара стоимостью 400 долларов / Фото из открытых источников

Стоимость нынешнего подарочного пакета (gift-bag) составит более 200 тысяч долларов. Туда войдут как роскошные путевки на отдыхи, так и вполне необычные презенты:

12-дневный круиз на роскошной яхте к берегам Антарктики и Средиземноморья на яхте Scenic Eclipse (78 тысяч долларов)

романтический уикенд в отеле на маяке в Испании, где теперь расположен отель (от 1300 до 1800 долларов за ночь)

сертификаты на дорогие омолаживающие процедуры (25 тысяч долларов)

годовой абонемент на услуги брачного агентства Drawing Down the Moon Matchmaking (20 тысяч долларов)

специальная система для сбора мочи Peezy Midstream;

шоколадные конфеты с экстрактом конопли Coda Signature;

позолоченный вейп Hollowtips (150 долларов)

умный бюстгальтер Soma, который безошибочно определяет размер груди;

повязка для медитаций от Muse, которая улавливает мозговые волны (250 долларов)

аметистовые бомбочки для ванн от Hotsy Totsy Haus (75 долларов)

"Обогащенная водородом" вода от Hfactor (30 долларов)

двойная упаковка конфет из темного шоколада Milanos (4,89 долларов за 10 штук).

Что известно об Оскар-2020?92-я церемония награждения премиями Оскар в 2020 году состоится 10 февраля. Престижное событие традиционно прогремит в Лос-Анджелесе в театре "Долби". Номинанты 24 категорий будут бороться за желанную победу. Церемония будет транслироваться в США телерадиокомпанией ABC, а ведущего события решили не выбирать. Положительный опыт прошлого и 1989-го годов дал понять организаторам события, для награждения именитыми статуэтками не нужно дополнительного человека, так как это могут сделать сами коллеги-звезды.