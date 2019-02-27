Что подарить женщине на 8 марта: 10 идей, которые очаруют каждую

8 марта женщины в Украине празднуют уже не один десяток лет. В Женский день принято дарить любимым женщинам, матерям или коллегам символические подарки в знак солидарности и уважения.

Сайт "24" подготовил для вас материал со списком, что можно подарить девушке или женщине в Международный женский день 8 марта.

Читайте также: 8 марта: какова истинная история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки

Весна – это прекрасный повод подарить женщине что-то яркое, свежее и вдохновенное! Во время, когда в воздухе чувствуется настоящий аромат любви, радовать своих родных можно с помощью даже самых обыденных мелочей и символических проявлений внимания.

Подарок не обязательно должен быть чрезмерно дорогим, но может быть очень красивым и одновременно бюджетным. Обратите внимание на следующие 10 советов насчет подарков, которые точно придутся по душе каждой женщине.

Стильные очки и чехол к ним

Даже если вы недостаточно хорошо разбираетесь в форме лица вашей матери или девушки, но не хотите прогадать с таким подарком, то для этого существуют множество консультантов, которые готовы вам помочь.

Такой аксессуар всегда пригодится каждой женщине

Вы можете или показать хорошее фото с лицом крупным планом, или вспомнить, какой хотя бы похожий тип очков она носит. Если вам интересно, то стоит отметить, что настоящим трендом этого сезона являются микроочки. Они подходят почти всем и одновременно дополнят любой образ вашей модницы.

Читайте также: 8 марта – поздравления женщин-коллег с праздником в стихах

В набор с этим купите ей красивый чехол для очков – это может быть как кожаный продукт, так и из заменителя кожи. Главное, чтобы он был стильным и подходил к самим очкам. Ну, и в дополнение к этому красивые цветы в тон подарку сделают его беспроигрышным.

Яркий кейс для смартфона

Любая девушка или женщина во времена социальных сетей и множества гаджетов просто нуждается в защите техники. Для этого вы можете приобрести в подарок на 8 марта очень красивый и полезный кейс для смартфона.



Что главное – такие кейсы можно менять чуть ли не ежемесячно

Сегодня можно найти и приобрести такой, который будет защищать мобильное устройство на 360 градусов! То есть на рамку из пластика надевается дополнительно силиконовая защита и стекло, которое входит в комплект, и гаджет не будет иметь никакого шанса получить повреждения.

Читайте также: Куда пойти в Киеве 8-11 марта: афиша интересных событий

Стильно, удобно и главное – безопасно! Такая находка обязательно придется по душе каждой женщине. Если приобретенный кейс будет с цветочным принтом, это прекрасный повод подарить в комплекте еще и букет цветов со стильным декором.

Удобные деревянные часы

Вы же знаете, что сегодня в моде "эко"? А если ваша избранница настоящая поклонница природных материалов, то такой подарок ее просто очарует! Такие часы часто делают из кусочков разной дорогой древесины и даже после их создания и продажи создатели брендов выделяют часть средств на высадку деревьев. Разве не магия?



Не только полезно для природы. но и очень стильно!

Деревянные часы не только очень стильные и подойдут под любой образ, но и имеют качественные механизмы и хорошую гарантию. Такие часы можно найти как в дорогих магазинах, так и в бюджетных, и отличаться они практически не будут.

А замечательная поздравительная открытка к 8 марта и маленькая плиточка шоколада с тайным пожеланием придадут подарку особый торжественный вид.

Свитшоты с особым принтом

Попробуйте вспомнить особые символы, сопровождающие вас и вашу родную женщину. Возможно, при вашей первой встрече с неба "упала" звезда, или же вы пришли в роскошный ресторан, но из-за волнения ляпнули что-то очень смешное и вы до сих пор над этим смеетесь?

Читайте также: Куда поехать на 8 марта: 5 бюджетных идей

Все это несет важные воспоминания, то почему бы не оставить их навсегда на памятных вещах? Как вариант, на свитшотах. Подсмотрите у вашей избранницы, какой размер одежды она носит, и смело заказывайте в специальных магазинах пару таких свитшотов для вас и вашей спутницы или другой родной вам женщины.



Свитшоты для двоих невероятных цветов и фасонов

Такой подарок точно ее тронет и подарит вам неоценимую улыбку и объятия. А красиво упаковать свитшоты также не будет лишним.

Трогательный поп-арт рисунок

В последнее время все большую популярность приобретает творчество, которое можно увидеть даже в самых банальных вещах. Если простые портреты карандашом остаются классикой, то поп-арт рисунки действительно захватывают свою аудиторию.

Читайте также: Красные платки и розы: украинский бренд посвятил коллекцию Розе Люксембург

Для этого достаточно выбрать совместную фотографию хорошего качества и отправить или передать в руки художнику, который будет создавать рисунок. Множество таких художников можно найти в социальных сетях, там же просмотреть их прошлые работы и оценить отзывы заказчиков.



Такие картины чудесно дополнят ваш интерьер

Такой рисунок будет выглядеть очень красиво и прекрасно дополнит интерьер комнаты. Обычные рамки с фотографиями тоже являются хорошим вариантом, но картина ручной работы, на которой запечатлены ваши лица, заслужит самых высоких благодарностей от женщины.

Волшебный браслет из натурального камня

Вы верите в магию природных материалов? Если даже и нет, то браслет из натурального камня идеально подойдет для стильной женщины. Можно носить один браслет, или несколько, комбинируя с часами и роскошными украшениями.

Если вам интересно, то жемчужины в таком браслете дают невероятную энергетику владельцу; опал приносит счастье и хранит от болезней; лазурит – удачу и благополучие; турмалин – чувство покоя; черный агат – храбрость, активизацию внутренних сил организма. Схожие свойства есть и у других камней.



Разве они не прекрасны?

Что действительно удобно, так это то, что такие браслеты имеют универсальный размер, в отличие от других драгоценных украшений. А оттенки камней действительно захватывают дух. Поэтому не сомневайтесь и смело выбирайте такой подарок для женщины на 8 марта.

Ароматные духи

Куда же без них? Да, это давно известный, но все еще отличный подарок для невероятной женщины. Вы можете легко пойти на хитрость и взять однажды ее любимые духи, и в хорошем магазине выбрать такие же, или похожие на них.

В этом вам также могут помочь консультанты, которые прекрасно разбираются в пирамидах и компонентах духов.



Доверьтесь своим предпочтениям и знанием о вкусах вашей женщины

И помните, что цена не обязательно определяет качество духов. Доверьтесь своим рецепторам и покупайте те, которые больше всего пришлись вам по душе. А коробочка вкусных конфет идеально подойдет в качестве дополнения к такому подарку.

Нежная ночная пижама

Последним трендом в фэшн-индустрии является атлас и бархат, которые все больше очаровывают модных блогеров мира. Если вы не рискуете покупать женщине красивое платье, то легко можно довериться другой вещи – пижаме, которая может быть не только удобной, но и красивой.



Пусть ваша девушка почувствует себя настоящей принцессой в такой пижаме!

Атласные пижамы, включающие в себя шортики и майку, сегодня можно увидеть с невероятным количеством веселых принтов – с фламинго, единорогами, цветами и героями мультсериалов. Такая пижама точно не оставит равнодушной вашу избранницу.

А поскольку впереди теплое время года, то такой подарок обязательно пригодится женщине в путешествиях для ночевки в гостиницах или даже палатках.

Яркая термочашка для холодных напитков

Вы удивлены? Но да, в продаже сегодня есть даже чашки не только для сохранения температуры горячего напитка, но и холодного. А это сильно радует в период теплой весны и горячего лета.

И пусть ваш напиток будет не только вкусным и прохладным, но и приносит улыбку

Также такая термочашка служит стильным аксессуаром для любого street-style образа. Но не стоит думать, что такая чашка пригодится только для прохладных смузи или фрешей. Ее также можно использовать и для горячих напитков, но, возможно, она не будет слишком долго удерживать высокую температуру вашего чая или латте.

Идеальный рюкзак

Здесь вам не придется путаться в различных размерах и догадываться, какой фасон подойдет вашей женщине. Вы можете выбрать рюкзак как для активного отдыха в горах, так и для теплых прогулок по вечернему городу.

Сегодня существует невероятно большой ассортимент рюкзаков, которые уже давно не ограничиваются только спортивным стилем. Различные оттенки, разные фасоны и даже разные размеры обязательно пригодятся женщине в ее гардеробе.



Отличный вариант подарка для весенних прогулок

Не сомневайтесь и выбирайте тот, который вам больше нравится. В дополнение вы можете приобрести стильный брелок к рюкзаку или несколько различных дополнительных ручек, с помощью которых сегодня часто рюкзаки можно носить только на одном плече.

Хорошего и вдохновенного вам праздника 8 марта! Пусть все подарки вам принесут только хорошие эмоции и любовь!