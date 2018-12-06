Какими должны быть новогодние презенты для коллег – тех, с кем мы ежедневно решаем сложные вопросы, празднуем победы и переживаем поражения? Конечно, небанальными, практическими и крутыми.

Вместе с экспертами сервиса Crafta.ua журналисты 24 канала подобрали семь вариантов подарков для коллег на Новый год.

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Идеи что подарить на Новый год 2019 коллегам:

Наборы елочных украшений

Набор елочных украшений – это практическая альтернатива статуэткам и сувенирам. Его плюсы: стильно украшает елку, понадобится не на один год, в конце концом, эффектно выглядит, если представить его в коробке ручной работы. В этом году в тренде "теплые" материалы - дерево, текстиль, пряжа. Хендмейдеры изготавливают из них украшения в виде снеговичков, животных-символов года, снежинок или имбирных пряников-человечков. Стоят около 220 гривен за набор.



Такой подарок будет перед глазами коллег весть новый год

Разрисованные пряники

К зимним праздникам мастера выпекают их в виде символов года, снеговичков, оленей, елок, снежинок и сказочных домиков. Можно выбрать как по одному прянику, так и тематические наборы в красивых подарочных коробках. Их пекут и расписывают вручную, используя только натуральные и безопасные ингредиенты. Благодаря натуральным консервантам (сахар и масло) они долго хранятся и не черствеют. Цена от 50 гривен за один пряник.



Эти пряники жалко будет есть. Но незаметным подарок на Новый год не останется

Деревянные открытки с гравировкой

Вместо бумажных открыток, выберите деревянные персональные открытки для партнеров. Мастера делают любую гравировку любой сложности. Это могут быть как персонализированные надписи, так и тематические картинки. Кроме того, отдельные элементы открыток можно вынуть и использовать как елочные украшения или новогодний декор. Цена - от 60 гривен.



Оригинальная и долговечная новогодняя открытка

Флорариумы

Дарить цветы на Новый год? Почему бы нет! Однако вместо классического букета, которій не выдержит мороза и ветра, выберите вечнозеленое растение - суккулент. Дарят их в стеклянных, керамических или деревянных емкостях различных форм и размеров. Внутри, кроме растений, есть специальный грунт, дренаж и декор. К Новому году, мастера украшают суккуленты как маленькие елки. В уходе они неприхотливы: их надо изредка поливать, поэтому никаких хлопот, только эстетика. Средняя цена - 300 гривен.



И подарок, и уголок живой природы в офисе

Именные или брендированные картхолдеры

Картхолдер или визитница - нужный и стильный аксессуар. Их изготавливают из натуральной кожи разных цветов, от классических черного, коричневого до молочного, ярко-красного и голубого. Чтобы сделать подарок оригинальным, закажите у мастера тиснение с именами или инициалами коллег. Партнерам можно представить брендированный картхолдер с логотипом. Стоят около 150 гривен за штуку.



И стильный и практичный подарок на Новый год 2019

Блокноты с гравировкой

Блокнот в деревянной обложке с гравировкой - еще один полезный бизнес аксессуар. Выгравировать можно что угодно - имя, инициалы, логотип, пожелания, дату или картинку. Блокноты бывают формата А5 или А6. Основной блок бумаги крепится на спираль или на кольца. Также есть варианты, в которых его можно менять. Деревянный блокнот удобен тем, что благодаря твердой обложке записи можно делать в полевых условиях. Средняя цена - 220 гривен.



Такой подарок также принесет практическую пользу в новый 2019 год

Подарочные наборы чая, варенья и сладостей

Проверенный способ поднять настроение коллегам перед праздниками - порадовать их сладостями. Но вместо коробки конфет из магазина, можно найти что-то особенное. Например, авторский чай из смеси трав в керамических баночках. К чаю можно добавить джем из сливы, коньяка и шоколада или новогодний мандариновый конфитюр или набор авторских конфет. Для коллег, который тщательно следят за здоровьем, выбирайте халву ручной работы, пастилу или мармелад. В среднем, авторские сладости стоят 90 гривен.



Вкусный и теплый подарок сделает ваши новогодние праздники незабываемыми

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