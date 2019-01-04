Что подарить родным и близким на Рождество: оригинальные идеи

Дарить подарки на Рождество – неотъемлемая традиция этого невероятного праздника. В этот светлый день каждый из ваших близких должен получить хотя бы небольшой сюрприз. При выборе подарка учтите все предпочтения и сделайте так, чтобы презент на Рождество был неповторимым и оригинальным.

Рождество – особый праздник, наделенный теплом и домашним уютом. В этот день хочется дарить радость всем окружающим. Чтобы поразить друзей и близких – предлагаем идеи интересных подарков, которые надолго останутся в сердцах ваших родных.

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Для создания яркой атмосферы в рождественское время, рекомендуется дарить украшения на елку или стильный декор, который будет украшать дом.



Рождественский декор 2019

Также для праздничного рождественского стола можно купить оригинальную скатерть, которая наделит домашним уютом и семейным теплом.



Рождественская скатерть – подарок на Рождество 2019

Весьма уместным подарком к столу станет рождественская свеча, которую можно купить на рождественских ярмарках или в любом магазине декора. Свечи подарят атмосферу загадочности и очарования.



Рождественская свеча 2019

Хорошим презентом к Рождеству станет оригинальная чашка, из которой можно пить с наслаждением какао с маршмелоу во время просмотра праздничных фильмов.

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Рождественская чашка – подарок на Рождество 2019

Для создания еще более праздничного настроения подарите маме или подругам формочки для выпекания печенья.



Формочки для выпекания 2019

Хорошим подарком является рождественская открытка, которая будет очень кстати и поднимет человеку настроение. Не поленитесь от руки написать в открытке теплые слова, которые заставят улыбнуться.



Рождественская открытка – подарок на Рождество 2019

Порадовать близких и друзей вы можете с помощью элементов одежды: перчатки, шарфы, шапки, носки или интересные свитеры. Во время рождественских праздников – выбор немалый для маленьких и больших.

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Рождественские носки 2019

Ну и ни один праздник не обойдется без сладостей. Поэтому выбирайте лучшие конфеты, рождественские домики или печенье и бегите дарить родным радость и счастье.



Сладости подарок на Рождество 2019

Счастливого Рождества!