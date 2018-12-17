Подарок к Рождеству: Елизавета II наградит Меган Маркл долгожданным званием

Королева Великобритании готовится назначить жену принца Гарри королевским патроном. Официально о ее ответственности за определенные отрасли будет объявлено в начале следующего года.

Английские СМИ сообщают, что Ее Величество королева Елизавета II намерена с начала следующего года назначить беременную Меган Маркл королевским патроном. Под этим званием скрывается немалая ответственность, однако его почетность и статусность все же преобладает.

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Какие именно отрасли доверят покровительствовать герцогине Сассекской, пока неизвестно. Однако некоторые предположения в западных СМИ уже есть. Вероятно, 37-летняя Меган Маркл будет отвечать за те сферы, к которым издавна проявляет интерес. К слову, в списке ее интересов феминизм, образование и искусство.



Меган Маркл / Getty Images

Королевская семья также поддерживает благотворительные фонды, военные ассоциации, медицинские, образовательные и спортивные учреждения. К 2016 году королева Елизавета была покровителем более 600 организаций, однако передала свои полномочия другим членам семьи.

К слову, Кейт Миддлтон получила статус королевского патрона через год после свадьбы с принцем Уильямом. Сейчас она отвечает за Королевский колледж акушеров и гинекологов, благотворительную организацию, музей и другие фонды.