Подарок под елку: известна дата выхода нового сезона сериала "Черное зеркало"

18 Читати новину українською
Кадр из сериала "Черное зеркало"
Кадр из сериала "Черное зеркало" / Instagram/ @thecut

Компания Netflix не прекращает удивлять громкими премьерами до Нового года. Главным сюрпризом для поклонников культового сериала "Черное зеркало" стала дата выхода первого эпизода.

В предрождественское время фанаты научно-фантастического сериала "Черное зеркало" полностью окунутся в историю нового сезона, который выйдет в скором времени.

Читайте также: "Смерть работает на любовь": как делали и когда покажут фильм о путешествиях режиссера Леонида Кантера

Первый эпизод порадует поклонников еще до Нового года. В серии, которая будет называться Bandersnatch (мысленное создание), студента сыграет Джулиан Ферро.

Точной даты относительно выхода следующих серий пока нет, но мы надеемся, что Netflix не будет нарушать традиции и выпускать серию раз в неделю, чтобы поклонниками культового сериала было чем заняться на зимних каникулах.

Напомним, что компания Netflix объявила о съемках пятого сезона в марте 2018 года. На официальной странице сериала "Черное зеркало" в Twitter появился короткий тизер со словами "Будущее будет светлее, чем когда-либо". А недавно сообщалось о том, что в одном из эпизодов нового сезона культового сериала сыграла американская певица и актриса Майли Сайрус.

Теги: LifeStyle Кино
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
M1 Music Awards 2018: номинанты музыкальной премии
1 декабря 10:02 M1 Music Awards 2018: номинанты музыкальной премии
2426
Последний день осени: 10 крутых песен ноября, которые стоит услышать
30 ноября 14:03 Последний день осени: 10 крутых песен ноября, которые стоит услышать
Олена Булан 1505
Что подарить парню на Новый год 2019: идеи подарков, которые понравятся любимому
29 ноября 10:03 Что подарить парню на Новый год 2019: идеи подарков, которые понравятся любимому
Олена Булан 11946
Куда пойти в Киеве в декабре: праздничная подборка на любой вкус
28 ноября 18:25 Куда пойти в Киеве в декабре: праздничная подборка на любой вкус
663
Бессмертная классика: 30 лучших детских книг всех времен
27 ноября 18:16 Бессмертная классика: 30 лучших детских книг всех времен
1041
Топ-5 мест, где можно провести зимний уикенд в Польше
27 ноября 14:50 Топ-5 мест, где можно провести зимний уикенд в Польше
699
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук