Подарок под елку: известна дата выхода нового сезона сериала "Черное зеркало"

Компания Netflix не прекращает удивлять громкими премьерами до Нового года. Главным сюрпризом для поклонников культового сериала "Черное зеркало" стала дата выхода первого эпизода.

В предрождественское время фанаты научно-фантастического сериала "Черное зеркало" полностью окунутся в историю нового сезона, который выйдет в скором времени.

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Первый эпизод порадует поклонников еще до Нового года. В серии, которая будет называться Bandersnatch (мысленное создание), студента сыграет Джулиан Ферро.

Точной даты относительно выхода следующих серий пока нет, но мы надеемся, что Netflix не будет нарушать традиции и выпускать серию раз в неделю, чтобы поклонниками культового сериала было чем заняться на зимних каникулах.

Напомним, что компания Netflix объявила о съемках пятого сезона в марте 2018 года. На официальной странице сериала "Черное зеркало" в Twitter появился короткий тизер со словами "Будущее будет светлее, чем когда-либо". А недавно сообщалось о том, что в одном из эпизодов нового сезона культового сериала сыграла американская певица и актриса Майли Сайрус.