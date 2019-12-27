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Подарок в канун Нового года: Монатик выпустил миниальбом "Мріяти не шкідливо"

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Монатик / Instagram /@monatik_official

Один из самых успешных исполнителей современной украинской музыкальной индустрии творчески подошел к итогам плодотворного 2019. Для Монатика этот год был полон невиданных взлетов и ошеломляющих открытий. Поэтому сегодня, 27 декабря, состоялся релиз четырех украиноязычных треков, вошедших в альбом "Мріяти не шкідливо".

Название четвертого студийного альбома исполнителя метко описывает его творческий путь в этом году. Монатику удалось воплотить свою заветную мечту – в первый день лета артист собрал самую большую концертную площадку Украины НСК "Олимпийский", поразив невиданным современным шоу.

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Кроме того, в рамках всемирного тура "LOVE IT Ритм" он посетил более 20 стран и стал первым отечественным артистом, которому удалось презентовать свою программу на инновационном площадке столицы Великобритании – Indigo at the О2. В день концерта был объявлен sold out.

Монатик также стал первым певцом из стран СНГ, которого пригласили в офис глобальной радиостанции Apple Music и Beats 1 в Лос-Анджелесе.

Так, исполнитель решил не останавливаться на достигнутом и войти в новый творческий год с украиноязычными синглами.

Подарки от нашей команды не заканчиваются. Специально для Вас мы выпустили EP из песен, которых вы ждали в течение двух лет.Мы получили массу прекрасных эмоций и воспоминаний, которыми делимся с Вами,
- презентовал миниальбом Монатик на личной странице в Инстаграме.

В состав альбома вошли четыре композиции: "Мріяти не шкідливо", "Свято наближається", "Батькам", "Краса".

Монатик – Мріяти не шкідливо: слушайте онлайн

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Монатик Музыка
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