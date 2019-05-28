Подарок за 80 тысяч долларов: рэперша Cardi B шокировала сюрпризом для дочери

Звездные мамы часто делают потомкам дорогие подарки, которые не может себе позволить и треть других людей. Однако американская рэперша Cardi B может с легкостью занять здесь первенство своим неожиданным сюрпризом для 10-месячной дочери Калчер.

В сети 26-летняя артистка поспешила похвастаться подарком для единственного ребенка. В Instagram-Stories рэперша показала ювелирные украшения с драгоценными камнями, которые отныне принадлежат ее маленькой дочери Калчер.

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На фото видно, что Cardi B приобрела серьги и браслеты с бриллиантами. Их стоимость оценивается по меньшей мере в 80 тысяч долларов. Цена украшений может быть значительно больше, в зависимости от ювелирного бренда, где зашопилась артистка.

Только что потратила чемодан денег на мою дочь. Плохая девчонка когда-то будет портить других. А пока так, я хвастаюсь!

– прокомментировала Cardi B.

Согласно фото, рэперша не смогла выбрать между браслетов, поэтому купила украшения из белого, розового и желтого золота. И хотя ее маленькая Калчер еще не понимает, какой дорогой подарок для нее сделала звездная мама, Cardi B хвасталась покупкой и примерила одно из украшений на руку первенца.



Рэперша Cardi B подарила украшения своей дочери / Коллаж LifeStyle 24

Как известно, Cardi B впервые стала мамой в июле 2018 года. В знаменитой американской рэперши, которая является обладательницей Грэмми, родилась девочка, которую она назвала Калчер Кари Сефас. Чтобы вернуть стройную фигуру, певица обращалась к пластическим хирургам. Поэтому почти сразу после родов звезда активно одевает любимые мини-платья. Дочь Cardi B воспитывает вместе с артистом Offset.

А вот что касается подарка, то рэперша не была первой, кто порадовал своих малышей дорогим сюрпризом. Ранее известная блогерша Кайли Дженнер подарила 1-летней Сторми сумку, стоимость которой составляет миллион гривен.