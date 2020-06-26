Подаст на меня в суд: жена Виктора Павлика рассказала об угрозах его бывшей жены

Молодая жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала об угрозах бывшей возлюбленной артиста. По словам Екатерины, Лариса Созаева заявила, что подаст на нее в суд.

Все это девушка рассказала в инстаграм-сторис. Репяхова отметила, что угрозы начались после того, как она рассказала широкой общественности о том, как Виктор заботится о больном раком костей сыне Павле.

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Сегодня мое утро началось с того, что бывшая жена Виктора написала ему угрозы о том, что она подаст в суд на меня и то, что Паша проклянет то ли меня, то ли Виктора, то ли нас двоих,

– рассказала Екатерина.

Девушка отметила, что скоро у нее скоро лопнет терпение и разговаривать с Ларисой будет лично. Однако встреча будет совсем не доброжелательной.

Чует мое сердце, что скоро она меня достанет так, что я поеду к ней, пока буду гулять с собачкой, поговорить с глазу на глаз, потому что это невыносимо. Причиной этого является то, что я рассказала вам, какой Виктор заботливый отец,

– отметила Репяхова.

Реакция Ларисы Созаевой

Однако, у Ларисы Созаева другое мнение о причинах своего возмущения. На личной странице в Фейсбуке она опубликовала пост, в котором обратилась к пользователям сети за помощью.

Молодая жена Виктора Павлика умышленно унижает нас с сыном и делает все, чтобы мы пострадали. Молодое ничтожество выносит на публику то, что, придя домой, рассказывает ей Виктор. Мы с сыном не давали никакого права чужому человеку рассказывать то, что происходит в нашем доме,

– написала Лариса.

Женщина добавила, что Павлик позволяет своей избраннице делать все, что ей заблагорассудится. Лариса отметила, что благодаря СМИ Екатерина чувствует себя знаменитостью, ведь знает, что за каждым ее высказыванием следят журналисты.

Я не знаю, сколько дней или месяцев осталось жить моему сыну, и в это страшное время пара помешанных молодоженов позволяет себе добивать меня с сыном,

– написала Созаева.

Лариса попросила у читателей совета, как защитить себя. Она отметила, что круглосуточно находится с больным Павлом и почти не выходит из дома. Также добавила, если Екатерина извинится публично, то она удалит этот пост.