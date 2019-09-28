Подчеркнула загар: Пенелопа Крус пришла на кинофестиваль в роскошном белом платье от Chanel

Пенелопа Крус является одной из самых известных испанских актрис, поэтому она всегда попадает в список приглашенных на масштабные события. Так, на днях 45-летняя оскароносная актриса прилетела в Сан-Себастьяна, чтобы посетить кинофестиваль, на котором ее ждал приятный сюрприз.l

Накануне, 27 сентября, в Сан-Себастьяне состоялся кинофестиваль, на который прилетела Пенелопа Крус с целью представить новый фильм со своим участием "Осиная сеть" (Wasp Network). Однако не только презентацией завершилась торжественная церемония.

Читайте также: Как стильно носить красный жакет: casual-образ от Пенелопы Крус

Во время награждения лауреатов 45-летняя Пенелопа Крус получила почетную награду Donostia Award. Стоит отметить, что испанка является одной из самых молодых номинантов, которым удалось получить награду. Для появления на публике Пенелопа Крус традиционно выбрала наряд от Chanel, отдав предпочтение красивому белому оттенку. Платье актрисы было декорировано перьями страуса, а пышная юбка напоминала стиль 80-х.



Пенелопа Крус / Getty Images

Однако на этом сюрпризы не завершились. Вручить награду оскароносной испанке вышел известный музыкант Боно. 59-летний вокалист группы U2 является близким другом Пенелопы, поэтому, когда он вышел на сцену, чтобы вручить ей награду, актриса изрядно удивилась. Рок-музыкант стал на одно колено, поцеловав руку выдающейся актрисе, а она в свою очередь отразила его жест, чуточку опустившись к его руке.



Пенелопа Крус и Боно / Getty Images