Поддерживай украинское: мама миллиардера Илона Маска надела костюм от Valery Kovalska

Мама выдающегося инженера Илона Маска, 71-летняя модель Мэй Маск, стала гостьей церемонии награждения премией The Daily Front Row Fashion Media Awards в рамках New York Fashion Week.

Для стильного выхода в Нью-Йорке мама миллиардера подготовила роскошный и яркий образ от украинских дизайнеров.

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Для церемонии награждения премией The Daily Front Row Fashion Media Awards Мэй Маск надела костюм синего цвета из коллекции украинского дизайнера Valery Kovalska, который состоял из асимметричного жакета с плисированной вставкой и белым бантом и брюками с белыми лампасами.

Дополнил образ мамы Илона Маска атласный обруч от знаменитого украинского "шляпника" Ruslan Baginskiy.



Мэй Маск в одежде украинских дизайнеров / Getty Images



Мэй Маск в одежде украинских дизайнеров / Getty Images

Добавим, ранее в костюме от Valery Kovalska появлялись Cardi B на шоу Джимми Киммела и певица Pink. Также его примерила дочь Бейонсе и Jay-Z Блю Айви на церемонии вручения Грэмми.



Cardi B в костюме от Valery Kovalska



Блю Айви в костюме от Valery Kovalska