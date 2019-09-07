Поддерживай украинское: мама миллиардера Илона Маска надела костюм от Valery Kovalska

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Мэй Маск
Мэй Маск / www.gettyimages.com

Мама выдающегося инженера Илона Маска, 71-летняя модель Мэй Маск, стала гостьей церемонии награждения премией The Daily Front Row Fashion Media Awards в рамках New York Fashion Week.

Для стильного выхода в Нью-Йорке мама миллиардера подготовила роскошный и яркий образ от украинских дизайнеров.

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Для церемонии награждения премией The Daily Front Row Fashion Media Awards Мэй Маск надела костюм синего цвета из коллекции украинского дизайнера Valery Kovalska, который состоял из асимметричного жакета с плисированной вставкой и белым бантом и брюками с белыми лампасами.

Дополнил образ мамы Илона Маска атласный обруч от знаменитого украинского "шляпника" Ruslan Baginskiy.

Мей Маск
Мэй Маск в одежде украинских дизайнеров / Getty Images

Мей Маск
Мэй Маск в одежде украинских дизайнеров / Getty Images

Добавим, ранее в костюме от Valery Kovalska появлялись Cardi B на шоу Джимми Киммела и певица Pink. Также его примерила дочь Бейонсе и Jay-Z Блю Айви на церемонии вручения Грэмми.


Cardi B в костюме от Valery Kovalska 


Блю Айви в костюме от Valery Kovalska

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Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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