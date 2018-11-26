Поддержка Кремля: украинский танцовщик Сергей Полунин огорошил новым заявлением о России

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Сергей Полунин
Сергей Полунин / Instagram / @sergeipolunin

Украинский танцовщик Сергей Полунин продолжает подтверждать свою позицию в отношении поддержки и любви к России. Артист балета в очередной раз написал скандальную публикацию и продемонстрировал татуировку на груди с изображением главы Кремля Владимира Путина.

Очередной пост Полунин опубликовал на своей странице в Instagram.

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На снимке танцовщик с Путиным на груди и гербом России на правой руке признается в поддержке страны-агрессора.

"Добро должно быть такое же агрессивное, как и зло!!! Моя любовь и поддержка России. Любовь победит все", – написал артист балета.

Второе фото из публикации – цитата Мартина Лютера Кинга: "Тот, кто принимает зло без сопротивления – становится его пособником".

сергій полунін
Сергей Полунин / Instagram @sergeipolunin

Почему разгорелся скандал с участием Сергея Полунина?

В свой день рождения 20 ноября Сергей Полунин поблагодарил главу Кремля. Тогда он переадресовал Путину все "добрые пожелания", которые получил в свою сторону и признался, что с детства видел в российском президенте Владимире Путине "свет". Поэтому ему непонятно, почему к главе страны-агрессора относятся плохо.

Впоследствии танцор к скандальному тексту добавил фото с изображением лица российского лидера на груди. Примечательно, что при этом Полунин демонстрирует и татуировку на руке – она у него в виде трезуба.

сергій полунін
Сергей Полунин / Instagram @sergeipolunin

Кто такой Сергей Полунин?
Сергей, который родом из Херсона, уже в 17 лет пошел в большой балет. Тогда его приняли в труппу лондонского Королевского балета, а через два года избрали самым молодым премьером в истории. В 22 Сергей сбежал из Королевского балета и отправился искать счастья и самореализации в России. Впоследствии о нем узнали во всем мире. В сентябре прошлого года Сергей Полунин попал в список лучших мужчин 2017 по версии британского журнала GQ. После этого его часто стали приглашать к участию в американских фильмах и в модных фотосессиях.

Теги: Украина – Россия LifeStyle Скандал
Источник: 24 канал
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