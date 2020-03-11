Подъем на Эверест закроют со стороны Тибета из-за коронавируса, – СМИ

Северная сторона Эвереста, то есть из Тибета, будет закрыта этой весной. Такое решение приняла китайско-тибетская власть. Об этом сообщили инсайдеры журналиста издания DW Deutsche Welle Стефана Нестлера и ряд тематических СМИ.

Согласно изданию Rock and Ice, в Китае объявили, что в рамках мер безопасности подъем на самую высокую гору в мире Эверест на весенний сезон будет прекращен. В случае распространения коронавируса в базовых лагерях, лечение и эвакуация больных будет сверхсложной, поэтому никаким экспедициям не позволят подняться с северной стороны на гору.

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Смотрите подробнее, где находится гора Эверест:

"Вспышка коронавируса Covid-19 в базовом лагере будет опасной и потенциально разрушительной", – говорится в пресс-релизе компании Alpenglow Expeditions. Вместе с этим представители организации добавляют, что респираторные заболевания, в том числе и коронавирус, на высотах имеют свойство быстрее распространяться, а прибытие больного с данным заболевание может запустить цепную реакцию в лагере.



Северная сторона восхождения на Эверест из региона Тибет / Фото: National Geographic

Вместе с этим тибетцы посоветовали экспедиционным группам отправляться только через непальскую, южную сторону горы. Хотя в СМИ уже добавляют, что хоть Непал еще не принял аналогичное решение, он также со временем может пойти на такие меры. А экспедиторы неохотно берутся за такие путешествия.

"Угроза вспышки Covid-19 является проблемой для подъема с южной стороны, поскольку там менее эффективная коммуникация экспедиторов, перенаселение в стране и непредсказуемый ледопад, который может произойти. Такая экспедиция чрезвычайно опасна. Это не азартная игра, которую мы готовы взять под свою ответственность", – отмечает глава компании Alpenglow Expeditions Бенджамина.



Южная сторона восхождения на Эверест из региона Тибет / Фото: National Geographic

По состоянию на 11 марта в Непале зафиксирован лишь 1 официальный больной коронавирусом. В Китае – более 80 тысяч больных, из них более 3 тысяч умерли.

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Что известно о восхождении на гору Эверест?

Гора расположена на границе между Тибетским автономным районом (округ Шигацзе) в Китае и зоной Сагарматха (район Солу Кхумбу) в Непале. Впервые восхождение на Эверест, который имеет 8848 метров над уровнем моря, был осуществлен из Непала в 1953 году сэром Эдмундом Хиллари и шерпом Тенцингом Норгеем. С тех пор, по разным данным, на Эверест поднялись более 9 тысяч альпинистов, не считая повторных восхождений. Подъем на гору с двух сторон особенно опасен и длится не одну неделю, а многие туристы из-за проблем со здоровьем погибают на пути вверх.