Датская модель, как и все другие звезды, сейчас находится на карантине из-за пандемии COVID-19. Поскольку все спортзалы на время карантина были закрытыми, интенсивно заниматься тренировками не было возможности. Поэтому 27-летняя модель решила вспомнить, какие у нее были формы до мировой пандемии.

Возлюбленный в Жозефин Скривер – Александр Делеон – еще в прошлом году сделал предложение своей возлюбленной. С тех пор пара еще больше начала проводить время вместе и, вероятно, планировала на 2020 год свою свадьбу. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы влюбленных, поэтому празднование свадьбы перенесли. Но Жозефин не теряет оптимизма и уже начала подготовку к празднику, сообщает 24 канал.

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В своем инстаграме оставила пару фотографий, на которых демонстрирует роскошные спортивные формы тела. Упругие ягодицы, плоский живот и рельефный пресс, подтянутые грудь и идеальное состояние кожи. Фотографии были сделаны во время отдыха в карантин, поэтому Скривер призналась, что скучает по этим параметрам тела и уже готова к тренировкам, как только завершится карантин.

"Когда карантин закончится, я хочу вернуть это тело. Rhys Athayde (тренер – LifeStyle 24), ты готов к восстановлению? Я должна быть готовой к свадьбе", – поделилась модель Victoria's Secret.

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Стоит добавить, что близкая подруга и напарница по работе Жозефин – Роми Стрейд – 28 мая объявила, что впервые беременна. После неутешительного диагноза, что она не сможет забеременеть, она наконец сможет стать матерью. Причиной бесплодия у нее были изнурительные тренировки, постоянный стресс, напряженная работа и сбитые биоритмы из-за путешествий. Поэтому звезда ослабила свой режим и в течение последних лет восстанавливала организам для зачатия ребенка от любимого.