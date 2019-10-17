Подготовка к Хэллоуину: Кайли Дженнер умилила сеть кадрами с дочерью в тыквах

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Кайли Дженнер с дочерью Сторми
Кайли Дженнер с дочерью Сторми / Instagram / @kyliejenner

В США, Великобритании и других странах Запада началась активная подготовка к Хэллоуину, который отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер уже устроила фотосессию среди тыкв в честь праздника со своей дочерью Сторми.

Новые осенние снимки Кайли Дженнер опубликовала на своей странице в инстаграме. Светская львица посетила ферму, чтобы выбрать самую лучшую тыкву для празднования Хэллоуина. С прошлого года звезда берет с собой дочь Сторми.

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На новых фото видно, что вместе с дочерью Кайли был ребенок Хлои Кардашян Тру Томпсон, а также девочка Роба Кардашяна - 2-летняя Дрим.

Дочь Трэвиса Скотта и Кайли Дженнер была одета в стильный комбинезон с принтом с тыквами. Девочка развлеклась на природе вместе со своими двоюродными сестрами.

"Пусть наконец начнутся праздники", – добавила в подписи молодая миллиардерша и звездная мама.

Кайлі Дженнер з дочкою Стормі
Кайли Дженнер с дочкой Сторми / Instagram / @kyliejenner


Дочка Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner


Дочка Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner


Дочка Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Звездные мамы LifeStyle Звездные дети Кайли Дженнер Новости LifeStyle
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