Подготовка к Рождеству: как украсили Букингемский дворец в Великобритании – видео

В официальной лондонской резиденции британских монархов дали старт праздничному убранству Букингемского дворца всеми главными атрибутами при подготовке к Рождеству.

Видео Букингемского дворца опубликовали официальные представители королевской семьи в Instagram.

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Внутри дворец украшен многочисленными елками, шарами и украшениями в виде корон и карет.

Смотрите видео: как украшали Букингемский дворец к Рождеству

К слову, в этом году принц Уильям с Кейт Миддлтон и принц Гарри с беременной Меган Маркл во главе с Елизаветой II и другими членами королевской семьи будут праздновать Рождество вместе в Сандрингемском дворце.