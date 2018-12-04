Подготовка к Рождеству: как украсили Букингемский дворец в Великобритании – видео

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Елизавета II в Букингемском дворце, 2017 год
Елизавета II в Букингемском дворце, 2017 год / www.gettyimages.com

В официальной лондонской резиденции британских монархов дали старт праздничному убранству Букингемского дворца всеми главными атрибутами при подготовке к Рождеству.

Видео Букингемского дворца опубликовали официальные представители королевской семьи в Instagram.

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Внутри дворец украшен многочисленными елками, шарами и украшениями в виде корон и карет.

Смотрите видео: как украшали Букингемский дворец к Рождеству

 

К слову, в этом году принц Уильям с Кейт Миддлтон и принц Гарри с беременной Меган Маркл во главе с Елизаветой II и другими членами королевской семьи будут праздновать Рождество вместе в Сандрингемском дворце.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Лондон
Источник: Lifestyle
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