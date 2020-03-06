Подобная риторика недопустима, – модель с инвалидностью отреагировала на шутки Остапчука

Владимир Остапчук попал в очередной скандал. Ведущий публично пошутил о вокальном конкурсе Евровидение-2020, выбрав для этого некорректную формулировку. На это обратила внимание модель с инвалидностью Александра Кутас, которая отреагировала на шутки и обнародовала фрагменты переписки с шоуменом.

Как возник скандал с Владимиром Остапчуком

4 марта в Киеве отгремел долгожданный концерт группы KAZKA. Тысячи меломанов, среди которых были и звезды, пришли насладиться любимыми треками в исполнении солистки Александры Зарицкой. Однако шоу запомнилось не только музыкой, но и достаточно громким скандалом с участием Владимира Остапчука.

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Во время концерта шоумен представил свой юмористический стендап, в котором публично пошутил с Евровидения. Владимир Остапчук посоветовал не покупать билетов на песенный конкурс, который все равно выигрывает российская группа Little Big. Само же шоу он назвал "конкурсом геев, инвалидов и фриков". Кроме этого, ведущий неудачно пошутил и с эпидемии коронавируса, которая уже унесла жизни более 3,3 тысячи человек. Владимир Остапчук посоветовал всем, кто вернулся из Италии или Китая, где зафиксирована вспышка болезни, наслаждаться концертом KAZKA, ведь он может стать последним в их жизни.

Неудачные шутки вызвали волну возмущения в сети. Не в восторге от стендапа Владимира Остапчука были и его коллеги, в частности, MELOVIN, которого шоумен назвал "терминатором с катарактой".

Реакция модели Александры Кутас

Шокированной от новостей была и известная модель с инвалидностью Александра Кутас. Перед тем, как в сети публично комментировать скандал, она обратилась к Владимиру Остапчук за объяснением. Однако сам ведущий не понимает, чем мог обидеть людей с инвалидностью во время своего выступления.

"Чтобы разобраться в ситуации я лично крайне корректно и с уважением обратилась к Владимиру. Верю в лучшее в людях, пока они не убедят меня в обратном. Дальнейшего ответа я никак не ожидала. Ниже приведена дословная реакция :"Да господи, никто никого не собирался оскорблять. В чем суть претензии, я сказал слово "инвалид" в микрофон? Так, простите, раз такие вещи оскорбляют, извиняюсь. Вообще не вижу здесь проблемы. Так в чем же суть претензии?" – передала слова ведущего Александра Кутас.

Модель объяснила, что в результате родовой травмы она с детства передвигается на инвалидном кресле. Это не помешало Александре сделать успешную карьеру модели. Сейчас известная украинка проживает в Лондоне и участвует в фэшн-съемках. Модель решила публично встать на защиту всех людей, которых также оскорбили слова Владимира Остапчука.



Модель Александра Кутас отреагировала на шутки Остапчук / Facebook / @alexandrakutas

В ответ Александра Кутас таки услышала извинения за некорректные шутки, однако принес он их после того, как обратил внимание на то, как живут люди с инвалидностью в Украине.

"Вы действительно обижаетесь на само слово, которым называют людей с ограниченными возможностями в стране, где нет пандусов на главной площади столицы?! Вас оскорбляет термин, сказаный вскользь в контексте, где можно принять юридический термин, но вы согласны с тем, в каких условиях живут люди? Я искренне желаю вам так же упорно защищать свои права не по надуманным раздутыми предлогами, а в реальных изменениях в стране. Врага номер один нашли. Простите еще раз, что принял в публичном пространстве слово "инвалид" и это оскорбило вас и ваших друзей. Искренне сожалею", – процитировала Александра Кутас.

Я убеждена, подобная риторика публичного человека недопустима ни в одном почтенном обществе. Мне искренне обидно за трех прекрасных девушек с инвалидностью, присутствующих на концерте, которым вся эта ситуация не могла не испортить настроение. А в остальном, пожалуй, время и отношение общества рассудит,

– добавила Александра Кутас.