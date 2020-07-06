Хотя пандемия коронавируса изменила планы отдыхающих, однако никак не может испортить летнего сезона для модниц. Даже во время обычного выхода красавицы не должны отказываться от стильного наряда, в чем убежден Андре Тан. Дизайнер показал, какие аксессуары подойдут к трендовым платьям летнего сезона.

Ценными советами Андре Тан поделился с поклонницами в инстаграме. Дизайнер на примерах показал, какие цвета и фасоны платьев будут актуальны в этом сезоне и как к ним подобрать сумку.

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Поскольку уже второй сезон подряд в тренде остаются монохромные образы, аксессуары, подобранные под цвет одежды, будут выглядеть стильно. Однако не стоит отказываться от экспериментов: Андре Тан рекомендует сделать яркий акцент в образе благодаря маленьким сумочкам.

Выбираем сумку к платью по цвету. Ловите несколько цветовых комбинаций и выбирайте то, что больше всего понравилось. Экспериментируйте и добавляйте больше красок в это лето,

– отметил модельер.

Как подобрать сумку к летнему образу

Розовый наряд

Женственность никто не отменял, а лучше всего ее подчеркнет нежное розовое платье. К таким платьям подойдут как оттенки розового или фиолетового, так и бирюзовые или желтые аксессуары.

Как подобрать сумку к розовому платью / Фото Instagram / @ atan.ua

Сахарный миндаль

Все модницы хорошо знают, что главным цветом этого сезона стал сахарный миндаль. Поэтому уже сотни красавиц приобрели летний наряд, который поможет им всегда выглядеть великолепно. А к таким платьям лучше всего подойдут аксессуары темных оттенков: синего, коричневого, зеленого и бордового цветов.

Советы Андре Тана в подборе аксессуаров / Фото Instagram / @ atan.ua

Красный наряд

А вот красный цвет уже является своеобразной классикой. Такие платья надевают довольно смелые красавицы, ведь в этой одежде они всегда будут в центре внимания. Но не стоит подбирать красную сумочку к образу. Лучше всего здесь подойдут оттенки синего и желтого.

Какие сумки подходят к красному платью / Фото Instagram / @ atan.ua

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Светлые платья

Традиционно в жару модницы отдают предпочтение светлым платьям. В 2020 году они не потеряли своей актуальности, поэтому Андре Тан подобрал стильные цвета сумочек, которые завершат летний образ украинок.

Аксессуары к летнему платью: как подобрать сумку / Фото Instagram / @ atan.ua

Изумрудное платье

Не обойтись модницам и без изумрудных платьев. Такие изделия всегда выглядят эффектно, а благодаря удачному крою смогут помочь скрыть лишние килограммы. Андре Тан рекомендует дополнить такой образ не менее яркими аксессуарами.

Изумрудное платье: как подобрать сумку / Фото Instagram / @ atan.ua