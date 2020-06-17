Одну из лучших звездных подружек Меган Маркл и канадскую стилистка Джессику Малруни уволили с телеканала CTV. Причиной увольнения стал конфликт звезды с темнокожей блогершей Сашей Эксетер, который касался проблем расовой дискриминации.

О скандале информирует издание Daily Mail. Личная стилистка и подружка Меган Маркл Джессика Малруни потеряла свою репутацию и имидж из-за перепалки в сети с блогершей Сашей Эксетер.

Инфлюенсер публично попросила поддержки у коллег, стремясь создать платформу, на которой темнокожие пользователи могли бы открыто высказывать свое мнение, не поддаваясь расизму. Звезда раскритиковала инстаграм-сообщение и начала спор на тему расизма и нетерпимости.

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Саша Эксетер пожаловалась на угрозы и оскорбления со стороны Джессики Малруни. Она упрекнула ее в том, что знаменитость никоим образом не поддержала протесты в США и движение против насилия Black Lives Matter на личной платформе в инстаграме несмотря на многотысячную аудиторию и авторитет в обществе. Блогер также отметила, что публичная поддержка стилистки борьбы против расизма была бы вполне уместной, ведь ее лучшая подруга Меган Маркл – "возможно, одна из самых известных темнокожих женщин мира".

"Я не называю ее расисткой, однако она считает, что ее богатство, власть и привилегии достались ей благодаря цвету кожи", – подытожила блогер конфликт.

Последствия скандала с Джессикой Малруни

После огласки в прессе стилистка решила взять паузу от социальных сетей и посвятить себя семье. Джессика Малруни признала, что ошибалась и впредь будет вести борьбу против расизма на всех возможных платформах.

Однако публичные извинения не помогли звезде реабилитироваться в глазах публики. Ее уволили с телеканала CTV и убрали из эфира ее реалити-шоу I Do, Redo. Причиной стало то, что мысли Джессики Малруни кардинально расходятся с позицией канала, который планирует приглашать к сотрудничеству темнокожих телеведущих. Канадская сеть универмагов Hudson's Bay также уволила подругу Меган Маркл с должности специалиста по моде и свадьбам.